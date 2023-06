Per la prima volta, quest’anno, la barriera dei +50°C è stata abbattuta in Iran, e probabilmente si tratta della prima misura oltre questa soglia nel trimestre estivo sul nostro emisfero.

Il valore di +50,8°C è stato infatti registrato nella località iraniana di Zabol, nella giornata del 22 Giugno.

In Medio Oriente spicca questa forte ondata di caldo, visto che anche in Pakistan sono stati raggiunti +48,4°C a Nokkundi e +48,0°C a Dal Bandin.

Caldo anche in Oman, dove la temperatura è salita fino a +47,3°C a Fahud, ed in Algeria, interessata dall’onda anticiclonica africana, dove si sono registrati fino a +46,9°C ad In Salah.

Ma il caldo ha colpito fortemente anche l’Europa: dopo i valori straordinari raggiunti in Corsica, è l’Austria ad avere toccato dei picchi termici inusuali.

Anche grazie ad una certa lieve componente di foehn da sud ovest, e grazie all’isoterma di +24°C ad 850 hPa, raramente vista in questo Paese.

Quindi alle 23,30 del giorno 22 Giugno, nella località di Obendorf, nel distretto di Salisburgo, la temperatura è risalita fino ad un valore eccezionale di +36,1°C, nuovo record di caldo mensile ed anche record assoluto in Austria per le temperature registrate nel corso della notte ( tra le 22 e le 06 del mattino successivo): i dati termici vengono raccolti nella zona dal 1977.

Anche le altre località del Salisburghese hanno registrato temperature di +30-32°C attorno alla mezzanotte.

Con l’ondata di caldo, si sono ritoccati altri record di caldo per il mese di Giugno.

Anzitutto nella località di Feuerkogel, che, a 1618 metri di altezza, ha registrato un picco termico di +26,9°C.

Poi in quella di Abtenau, con +35,6°C.

Altri record di caldo si sono registrati anche in Germania, con +35,7°C a Reit im Winkl, e +35,1°C a Wielenbach.

In Corsica, di nuovo +40,0°C si sono misurati a Calvi, anche qui record storico di caldo per la località.

Forti piogge temporalesche hanno invece interessato tutta la Francia, da Nord a Sud, in seguito al lento passaggio di un fronte temporalesco.

Gli accumuli sulle 48 ore vanno generalmente tra i 50 ed i 100 mm, tra cui la località di Bourges (79,1 mm tra il 21 ed il 22 Giugno), e quella di Rouillac, 104,4 mm nello stesso periodo.