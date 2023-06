Temperature in risalita in Europa Centrale, nella giornata del 18 Giugno, dove si sono superati per la prima volta i trenta gradi sia in Repubblica Ceka che in Austria.

La località di Pilsen ha misurato infatti una massima di +30,3°C, primo valore oltre la soglia dei trenta in Rep. Ceka.

Invece +31,3°C sono stati raggiunti a Bludenz, e si tratta del primo valore oltre i trenta gradi in Austria.

Si tratta anche del valore più tardivo nella Nazione dal 1990, quando venne raggiunto il 20 di Giugno.

Altre stagioni tardive, in Austria, sono state quelle del 1963 (21 Giugno), del 1988 (1 Luglio) e del 1989 (2 Luglio, i più tardivi trenta gradi di sempre).

Lo scorso 17 Giugno è stata la volta anche dei Paesi Baltici, ad abbattere questa soglia simbolica.

+30,3°C sono stati registrati infatti nella città di Daugapvils.

Barriera dei 30 gradi abbattuta anche in Svizzera: il 15 Giugno a sud delle Alpi, nella località di Biasca, con +30,6°C.

Invece nel Giura e nell’Altopiano si sono raggiunti invece il 18 Giugno, sia a Zurigo (+30,9°C) che a Bale (+32,5°C).

In Francia si sono abbattuti nel frattempo dei forti temporali, nel pomeriggio – sera sempre del 18 Giugno, con anche violente grandinate.

Ad Orleans durante il temporale si sono registrate raffiche di vento di 105 km/h.

A Parigi Montsouir il temporale che si è abbattuto alle ore 19 (12,2 mm in un ora), ha fatto registrare delle raffiche di vento di 99 km/h alla stazione di rilevamento ( e fino a 123 km/h sulla cima della Torre Eiffel).

La stazione di Parigi – Giardini di Lussemburgo ha fatto registrare 29,6 mm di pioggia.

A Dieppe, sulla costa francese settentrionale, le forti precipitazioni hanno trasformato in fiumi le strade cittadine.

Vicino ad Ardenais, a sud di Bourges, i chicchi di grandine hanno raggiunto i 6 cm di diametro.

Gran caldo invece sulla Penisola Iberica, in attesa della prossima fiammata africana che, però dalla Spagna sembra dirigersi almeno per un paio di giorni sulla nostra Penisola.

Nella giornata del 16 Giugno sono stati sfiorati i primi 40°C in Europa, grazie ai +39,9°C raggiunti ad Almonte ed i +39,7°C di Moron della Fontera.

La città di Cordoba si è fermata invece a +38,5°C.

Ma anche in Portogallo si sono raggiunti i +38,4°C ad Evora ed i +38,2°C a Beja.