E’ stato ritoccato il nuovo record mondiale di caldo per quest’anno 2023, sempre in Iran, dove la temperatura è risalita fino ad un valore di +51,8°C a Shadhad, nel deserto di Dash -el- Lut, lo scorso 23 Giugno.

Provvisoriamente, dovrebbe essere questo il record attuale del 2023, in attesa di altri possibili ritocchi.

La temperatura più elevata mai raggiunta in Iran è quella misurata ad Ahvaz, quando si toccarono i +53,7°C il giorno 29 Giugno 2017.

Il record mondiale di caldo risale invece alla località di Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, quando si raggiunsero +54,0°C il 30 Giugno 2013.

In realtà, per molti anni il record di caldo è stato quello di El Azizia, quando il 13 Settembre 1922 la località libica vide il termometro risalire fino ad un valore di +57,8°C, ma questo valore, ritenuto valido per decenni, è stato recentemente messo in discussione fino ad essere annullato.

Il caldo comunque sta imperversando ancora in America Centrale, dove si è stabilita una vasta cellula di Alta Pressione.

La località messicana di Chihuahua ha misurato, lo scorso 23 Giugno, una temperatura massima di +42,0°C, nuovo record storico di caldo per tale città.

Ma anche in Repubblica Dominicana la capitale Santo Domingo ha raggiunto i +36,5°C, storico di caldo per il mese di Giugno.

La zona di Alta Pressione stabile sull’Europa Nord Occidentale ha fatto raggiungere una massima di +25,0°C sulla stazione di Parigi Montsouir per ben 23 giorni consecutivi, un evento che non si era mai verificato in precedenza nella storia della stazione parigina di misurazione nel mese di Giugno.

Il record precedente era infatti di 14 giorni consecutivi nel Giugno 2005.

Attualmente, la temperatura massima di Giugno presenta un’anomalia di +5,7°C, mentre le minime sono più alte della norma di +2,6°C, in quello che rischia di essere un mese da record storico di caldo.

La temperatura media di +22,5°C risulta essere la più calda dall’inizio delle misurazioni nel 1900, superando sia il Giugno 1976, che ebbe una media di +21,7°C, sia quello storico del 2003, che misurò una media di +21,8°C.

Sembrava pressoché impossibile abbattere il caldo del 2003, ma quest’anno è stato superato di quasi +0,8°C, anche se le temperature si abbasseranno notevolmente gli ultimi giorni del mese, a Parigi, e quindi bisognerà rifare i conti alla fine di Giugno.