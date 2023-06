Questa volta un evento alluvionale ha colpito una città che non è assolutamente abituata ad un evento simile.

Si tratta della città di Parigi, la capitale della Francia, dove sono numerosi i filmati e le foto di strade allagate e trasformate in torrenti.

L’evento si è verificato lo scorso 11 Giugno, quando sono caduti 20 mm di pioggia in soli 10 minuti, causando l’allagamento, oltre alle strade, delle stazioni ferroviarie parigine.

Parigi è caratterizzata da un clima atlantico, le piogge sono solitamente moderate ed insistenti, i rovesci brevi, è molto raro che si verifichino con questa intensità.

Un fenomeno simile, ma di maggiore portata, si è verificato nella giornata del 13 Giugno a Siena, in Toscana.

Sulla città il temporale che si è abbattuto con particolare violenza tra le ore 12 e le ore 14 ha scaricato 68 mm di pioggia, di cui 40 mm in circa 20 minuti.

Questo ha trasformato le strade in discesa della città in autentici torrenti in piena.

Vari altri nubifragi hanno interessato il Lazio, con notizie di vari allagamenti.

Ma in questo periodo sono numerosi i fenomeni alluvionali segnalati nel mondo.

Il principale tra questi si è verificato sull’Isola di Cuba.

Le inondazioni si sono verificate sulla parte orientale di Cuba, in particolare nelle zone di Granma, Las Tunas, Santiago di Cuba e Camaguey, tra l’8 ed il 9 Giugno scorso.

Nell’arco di 24 ore, la località di Bartolomè Maso ha registrato ben 360 mm di pioggia, mentre Jiguani, sempre nella provincia di Granma, ne ha registrati 280.

Nella provincia di Santiago de Cuba la località di Contramaestre ha misurato 248 mm di precipitazione.

Si registra anche una vittima, e migliaia di sfollati per lo straripamento dei corsi d’acqua.

Continuano le preoccupazioni per l’arrivo del potente Ciclone tropicale Biparjoy si presenta allo stato di Categoria 4, nella scala di intensità delle tempeste.

La pressione è scesa a 934 hPa, i venti hanno toccato i 215 km/h, ma si prevede possano intensificare fino a 225 km/h al momento dell’impatto lungo la costa.

L’onda di marea conseguente dovrebbe raggiungere i 2-4 metri di altezza.

Tutte le zone del possibile impatto sono state allertate, e buona parte della popolazione evacuata, la zona del probabile impatto sulla terraferma è quella del Gujarat.