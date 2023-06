Il 25 giugno 2023, una serie di tornado hanno devastato diverse regioni dell’Indiana e del Tennessee, causando un decesso e ingenti danni materiali. Questo articolo esamina gli eventi e le conseguenze di questa catastrofe naturale.

Dettagli dell’evento

Il tornado in Indiana

Un tornado ha colpito una casa in una zona rurale della contea di Martin, in Indiana, causando la morte di un uomo e il ferimento di una donna. L’uomo è stato dichiarato morto sul posto, mentre la donna è stata trasportata in ospedale per le ferite subite.

Questo tornado faceva parte di un sistema di tempeste più ampio che ha generato un altro tornado di grande intensità nella contea di Johnson, a sud di Indianapolis. Quest’ultimo ha causato danni a circa 75 abitazioni e ha rimasto a terra per circa 15 minuti, causando gravi danni alla proprietà e sradicando numerosi alberi a causa dei forti venti.

Interruzioni di corrente e danni

Il tornado ha causato interruzioni di corrente in un’area di 4,8 km, lasciando molti residenti senza elettricità per diversi giorni. Secondo il Storm Prediction Center del National Weather Service, quella domenica sono stati emessi più di 400 bollettini meteorologici gravi, la maggior parte dei quali riguardavano danni causati dal vento o dalla grandine.

Il giorno successivo alla tempesta, sono state segnalate gravi interruzioni di corrente in vari stati. Circa 120.000 case e aziende a Memphis, nel Tennessee, sono rimaste senza elettricità. Inoltre, nel sud-est del Michigan, DTE Energy ha riferito che circa 75.700 clienti erano senza elettricità. Anche Consumers Energy ha segnalato interruzioni di corrente nel sud-ovest del Michigan. Infine, Indiana Michigan Power ha riferito che circa 4.000 clienti nel sud-ovest del Michigan e nel nord dell’Indiana hanno perso elettricità a causa delle tempeste.

Conclusione

In sintesi, il 25 giugno 2023, una serie di tornado hanno colpito l’Indiana e il Tennessee, causando un decesso e ingenti danni materiali. Questi eventi hanno portato a interruzioni di corrente su larga scala, lasciando molti residenti senza elettricità per diversi giorni.