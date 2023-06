Intense piogge hanno sconvolto il Giappone venerdì, colpendo regioni che spaziano da Kyushu a Kanto. Questo evento coincide con l’inizio della stagione delle piogge nel paese e la tempesta tropicale Mawar, in transito a sud dell’arcipelago, ha contribuito a intensificare le precipitazioni. L’Agenzia meteorologica ha registrato piogge record a Tosashimizu e Shinshiro, con rispettivamente 291 e 229 millimetri in sei ore.

Il maltempo ha causato anche feriti e evacuazioni. In particolare, una persona è rimasta gravemente ferita e sette hanno riportato ferite lievi nella prefettura di Okinawa. In tutto il paese, circa 1,3 milioni di persone sono state invitate a evacuare, soprattutto nell’Honshu occidentale. Inoltre, sono stati interrotti i servizi ferroviari e di volo, con la cancellazione di oltre 300 voli e 52 traghetti.

La città di Toyohashi, nella prefettura di Aichi, ha emesso un avviso di emergenza a 130.000 residenti vicino ai fiumi locali, mentre la città di Iwata, nella prefettura di Shizuoka, ha emesso ordini simili a causa della minaccia di inondazioni e frane. Nella prefettura di Kochi è stata osservata una “zona di precipitazione lineare”, che porta piogge intense in aree localizzate. Questo fenomeno si è poi esteso da Shikoku alla baia di Osaka.

A causa delle forti piogge, l’Agenzia meteorologica ha avvertito della possibilità di smottamenti e allagamenti in diverse prefetture. Il ministero del Territorio ha iniziato a scaricare acqua da 51 dighe in 16 prefetture per prevenire traboccamenti. L’agenzia prevede che le forti piogge continueranno sabato in un’area che va dal Giappone occidentale al nord.

Nel contesto di queste forti tempeste, l’Agenzia meteorologica sta lavorando per migliorare la precisione delle sue previsioni. Dal 25 maggio, grazie a tecnologie avanzate che utilizzano supercomputer, è in grado di prevedere l’insorgenza di zone di pioggia lineari con un preavviso maggiore. L’obiettivo è prevedere queste zone due o tre ore prima della loro comparsa entro il 2026.

Questo evento arriva a meno di cinque anni da inondazioni e frane che hanno causato oltre 230 vittime e danni per oltre un trilione di yen. Gli scienziati affermano che eventi di piogge intense stanno diventando più frequenti e più gravi a causa degli effetti del cambiamento climatico. La comunità globale deve quindi fare attenzione e lavorare per mitigare questi effetti dannosi.