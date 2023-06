La situazione meteo in Emilia Romagna vede un’evoluzione nelle prossime ore, con l’anticiclone e il caldo che stanno per lasciare il posto a rovesci, temporali e un calo delle temperature. In particolare, si prevede un nuovo e più organizzato peggioramento per venerdì.

Andamento del meteo nelle prossime giornate

Martedì: ultime ore di caldo e stabilità

La giornata di martedì è caratterizzata dall’anticiclone che determina condizioni inizialmente stabili sull’Emilia Romagna, con caldo e temperature elevate, localmente fino a 36°C. Tuttavia, già entro sera si assisterà a un cambiamento, a causa dell’avvicinamento di un fronte instabile proveniente dall’Europa centrale che porterà i primi rovesci tra il pomeriggio e la sera sulle zone centro-occidentali della regione.

Mercoledì e giovedì: variabilità e calo delle temperature

Mercoledì, correnti orientali relativamente più fresche manterranno una spiccata variabilità con qualche pioggia o rovescio, soprattutto al pomeriggio in prossimità delle zone appenniniche. Le temperature subiranno un certo ridimensionamento, con massime non oltre i 31/32°C. Anche giovedì si prevedono poche variazioni, in un contesto di variabilità con qualche piovasco diurno ancora possibile sulle zone appenniniche, in attesa di un nuovo e più organizzato fronte venerdì.

Peggioramento del meteo venerdì e previsioni per il weekend

Venerdì: piogge e temporali localmente forti

Il fronte previsto per venerdì determinerà un peggioramento con piogge e temporali localmente forti tra pomeriggio e sera, insieme ad un ulteriore lieve abbassamento delle temperature.

Weekend: instabilità iniziale e miglioramento domenica

Anche il weekend sembrerebbe cominciare a tratti instabile, ma con tendenza a miglioramento domenica. Per tutti i dettagli sulle previsioni meteo in Emilia Romagna, si consiglia di consultare la sezione Meteo Emilia Romagna.

In conclusione, il meteo in Emilia Romagna vedrà un cambiamento nelle prossime ore, con l’anticiclone e il caldo che lasceranno il posto a rovesci, temporali e un calo delle temperature. Si prevede un nuovo e più organizzato peggioramento per venerdì, mentre il weekend inizierà con instabilità e tenderà a migliorare domenica.