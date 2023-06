Il 23 giugno 2023, alle 03:00 UTC, si è formata la tempesta tropicale “Cindy” a est delle Piccole Antille. Questo evento ha segnato un record, essendo la prima volta che due tempeste tropicali, “Cindy” e “Bret”, sono state attive contemporaneamente nel bacino atlantico nel mese di giugno.

Posizione e caratteristiche di “Cindy”

Alle 09:00 UTC del 24 giugno, il centro della tempesta tropicale “Cindy” si trovava a circa 1.090 km a est delle Piccole Antille. La tempesta ha registrato venti massimi sostenuti di 95 km/h e una pressione centrale minima di 1.001 hPa.

Movimento di “Cindy”

“Cindy” si stava muovendo in direzione WNW a 24 km/h e si prevede che continuerà a muoversi in questa direzione nei prossimi giorni. Sulla base della traiettoria prevista, “Cindy” dovrebbe rimanere ben a est e nord-est delle Isole Sottovento settentrionali fino all’inizio della prossima settimana, indebolendosi gradualmente.

Estensione dei venti di “Cindy”

I venti della tempesta tropicale si estendono per 95 km dal centro della tempesta. Al momento, non rappresentano un pericolo per il territorio.

Record di “Cindy” e “Bret”

Con la tempesta tropicale “Bret” ancora attiva nel Mar dei Caraibi, la formazione di “Cindy” segna un evento senza precedenti dal 1968: due tempeste tropicali attive nel bacino atlantico durante il mese di giugno.

In sintesi, il 23 giugno 2023 si è formata la tempesta tropicale “Cindy” a est delle Piccole Antille, segnando un record per la presenza simultanea di due tempeste tropicali nel bacino atlantico nel mese di giugno. Al momento, non rappresentano un pericolo per il territorio.