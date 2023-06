Continua l’ondata di caldo, come si è detto, nella Cina meridionale, in particolare nella regione dello Yunnan, dove la stazione di Yuanjiang ha registrato una temperatura di +45,1°C lo scorso primo Giugno, che rappresenta il nuovo record di caldo per questo mese.

Anche ad Hong Kong la temperatura massima del primo giorno di Giugno è stata pari a +37,9°C, la più elevata di sempre in questo mese.

Record storici di caldo anche in Thailandia, con +40,0°C a Tung Chang.

Caldo anche in Myanmar, ma lo Stato rischia di essere colpito nei prossimi giorni da un’altra pesante tempesta tropicale.

In realtà tutto il settore indiano rischia grosso nei prossimi giorni, in quanto vi saranno due Cicloni, uno dei quali in sviluppo al largo della Penisola Arabica e destinato a colpire l’India nord occidentale, mentre il secondo, sviluppatosi sul Golfo del Bengala, è diretto proprio verso la ex Birmania.

Qui le previsioni del modello matematico tedesco DWD annunciano la caduta di almeno 350 mm di pioggia nell’arco di 24 ore, valore potenzialmente in grado di provocare gravi danni e disagi.

In India, nel frattempo, la capitale Delhi ha visto il suo mese di Maggio più freddo degli ultimi 36 anni, in accordo con un tipo di tempo che è stato freddissimo in questo mese su tutta la Penisola indiana.

La temperatura media delle temperature massime è stata pari a +36,8°C, un valore molto basso rispetto alla norma di +39,5°C, e di fatto la più bassa dal Maggio del 1987.

Solamente in nove giorni, in questo mese, la temperatura è stata superiore ai +40°C.

Bisogna sapere che Maggio è un mese premonsonico, ed è anche quello che presenta le temperature dell’anno più elevate, prima, appunto, dell’inizio del monsone.

Come mese premonsonico, oltre ad essere molto caldo, è anche asciutto, con una media di pioggia di lungo termine di appena 30,7 mm.

Invece nel Maggio 2023 sono caduti 111 mm di pioggia, il 262% della norma, e quarta misura più abbondante di sempre in questo mese, dopo le annate del 2002, 2008 e 2021.

In India continua anche a nevicare abbondantemente sulle catene montuose settentrionali.

Il Chanshal Pass, nell’Himachal Pradesh, un’attrazione turistica indiana situata a circa 3780 metri di altezza, ha visto cadere 45 cm di neve fresca.

Malgrado l’altitudine, queste nevicare sono un evento rarissimo e pressoché unico tra la fine di Maggio ed i primi giorni di Giugno, in quanto al massimo sono caduti, poche volte, alcuni cm di neve.

Le temperature massime sono di circa 9°C inferiori alla media stagionale.