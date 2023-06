La recente ondata di caldo che sta investendo la Cina sta assumendo sempre più i connotati dell’eccezionalità. Le temperature hanno raggiunto livelli da record non solo per il mese di Maggio, ma anche per l’intero anno, interessando principalmente la Cina meridionale, come lo Yunnan, e l’Indocina.

Le zone più colpite dal calore estremo

La regione meridionale della Cina, in particolare lo Yunnan, è stata la più colpita. Anche lungo la costa del Mar della Cina, si sono registrate temperature incredibilmente alte. Shangai, il famoso porto e nodo vitale per l’economia globale situato nella zona centrale della costa cinese, ha registrato una temperatura massima di +36.7°C il 29 Maggio, stabilendo un nuovo record di caldo per questo mese. Il record precedente, di +35.7°C, risaliva al lontano 1876, e era stato eguagliato altre tre volte, nel 1903, 1915 e 2018.

La straordinaria situazione meteorologica

L’ondata di calore è stata generata da una situazione meteorologica piuttosto peculiare. Il Ciclone Mawar, posizionatosi ad ovest della costa centro-meridionale cinese e rimasto quasi stazionario, ha richiamato aria calda dalle zone interne della Cina. Quest’aria si è poi riscaldata ulteriormente attraversando i rilievi montuosi, fenomeno noto come effetto Foehn. Questo spiega anche il gran numero di località che hanno superato la soglia dei quaranta gradi.

Temperatura straordinariamente alta anche ad alta quota

Interessante notare come l’ondata di caldo abbia influenzato anche le temperature ad alta quota. Si sono registrate punte massime di +41.8°C a Doungchuan, che si trova a 1263 metri di altezza, e +43.0°C a Yuanmou, che si trova a 1140 metri di quota.

Record di caldo anche in Myanmar

Anche in Myanmar si è registrato un record storico di caldo, con temperature che hanno raggiunto una punta di +42.3°C a Hkmati, e +41.8°C a Mytkina, entrambi nuovi record annuali, superando un precedente che risaliva al Maggio 1979.