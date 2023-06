La zona di Ladakh si trova nel nord ovest dell’India, ed è un territorio montuoso di recente costituzione (Ottobre 2019, quando è stato diviso dallo Stato di Jammu e Kashmire.

Si tratta della zona più settentrionale dell’India, racchiusa tra le due catene dell’Himalaya e del Karakorum.

La zona è stata interessata in questi giorni da una eccezionale ondata di caldo.

Si sono infatti registrate delle temperature massime pari a +35,1°C nella località di Khaltse, a 2950 metri di altezza, di +27,7°C a Nyoma, a 4150 metri, e di +22,7°C all’Osservatorio Hanle a 4500 metri di altezza.

+36,4°C si sono registrati a Chushot Yorgma, a 3200 metri di quota, una delle temperature più elevate mai registrate nel mondo a questa quota.

L’Australia appare invece in questo periodo divisa tra caldo e freddo estremo.

Il caldo sta imperversando sugli Stati settentrionali, come nel Queensland, dove si sono registrati nuovi record di caldo per Giugno (che è il primo mese invernale per l’Emisfero meridionale).

Una massima di +35,3°C è stata misurata a Richmond, record ufficiale per questo mese, mentre il freddo ha colpito la zona sud occidentale, dove si sono misurati +1,9°C a Belckley, nuovo record di freddo per la città.

Sulle Alpi australiane è iniziata la stagione sciistica, le montagne sono abbondantemente innevate.

Le località di Thredbo e di Perisher, nel New South Wales, presentano 60 cm di neve al suolo.

Precipitazioni di grande portata hanno interessato la Cina sud orientale, dove, tra il 21 ed il 25 Giugno, sono caduti tra i 300 ed i 450 mm di pioggia, in modo particolare a Qingyuan, nel Guangdong, dove sono caduti ben 591 mm di precipitazione.

Le piogge hanno colpito con violenza anche l’Europa orientale, negli ultimi due giorni.

Nel Kosovo la sera del 24 Giugno sono caduti 54,6 mm di pioggia in appena 1 ora, fatto che ha causato una inondazione – lampo e 2 vittime.

In Serbia è stato dichiarato lo stato di emergenza per le inondazioni dovute alle forti precipitazioni: ad essere inondati risultano ben 56 tra città e comuni, gravi danni si sono registrati all’agricoltura.