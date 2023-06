Un’ondata di caldo eccezionale si è verificata sulla Corsica, che ha affrontato temperature superiori ai quaranta gradi, nella giornata del 20 Giugno, proprio alla vigilia dell’ingresso dell’Estate astronomica.

La località di Sartene, o Sartena, si trova a circa 330 metri di altezza sulla parte sud occidentale della Corsica, ed è il Comune più esteso dell’intera Isola, con ben 200 kmq di superficie.

Si tratta anche di una delle poche città che non si affacciano sul mare.

Nella giornata del 20 Giugno, come detto, l’ondata di calore di stampo africano ha fatto risalire le temperature fino ad una punta massima di +40,2°C (minima di +25,0°C), rappresentando così il nuovo record di caldo per l’intera Corsica in questo mese.

Il precedente era di +40,1°C registrato il 19 Giugno 2019 ad Ajaccio.

La stessa città di Ajaccio ha misurato +39,1°C, mentre Propriano è salita fino a +39,7°C, diverse città corse hanno registrato poi valori di temperatura compresi tra +35° e +38°C.

Ondata di caldo che, ovviamente, ha colpito anche la Sardegna, dove si sono verificate delle punte massime di +39,4°C nella località di Bosa, +38,3°C ad Ozieri e +37,7°C a Sassari.

Grande caldo anche in Texas, dove le temperature si sono innalzate a valori record.

La temperatura si è innalzata infatti fino ad un valore di +47,8°C nella località di Rio Grande, situata nella zona meridionale dello Stato al confine messicano, valori che sono vicini ai record storici di caldo texani.

Ma altre zone “calde” del mondo si trovano, ad esempio, in Iran, dove sono stati raggiunti +47,8°C a Tablas, a 720 metri di quota, +43,3°C a Nehbandan, a 1211 metri di altezza, e +41,8°C a Birjand, a quasi 1500 metri di quota.

Caldo anche in Giappone, dove si sono misurati +33,7°C nella località di Kamae, superando il precedente record di +32,8°C misurato nel Giugno 2007.

Se vogliamo trovare freddo e neve, bisogna andare in Australia, dove abbondanti nevicate sono cadute sui rilievi meridionali.

La località sciistica di Hotham ha visto cadere 32 cm di neve fresca in 24 ore, 27 cm sono caduti a Perisher.

Queste località, assieme a quella di Falls Creek, inaugurano oggi la loro stagione sciistica, assieme ad altre località Neozelandesi che aprono oggi.