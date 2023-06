Da diverse settimane, gli stati meridionali degli Stati Uniti stanno affrontando un’ondata di calore estremo, con temperature che superano i 40°C in Texas e causano gravi conseguenze.

Nel Big Bend National Park, situato al confine tra Texas e Messico, sono state registrate temperature eccezionali, con picchi di 48°C. Queste condizioni estreme hanno causato la morte di due persone venerdì, che stavano attraversando un’area desertica del parco.

Altre aree colpite dal caldo estremo

Anche in altre zone del Texas e degli stati confinanti, come New Mexico, Oklahoma, Kansas meridionale, Arkansas e Louisiana, si sono registrate temperature molto elevate. Ad esempio, a Cotulla si sono toccati i 47°C mercoledì scorso, mentre a Zapata, lungo il corso del Rio Grande, si sono raggiunti i 46°C. Questo gran caldo sta mettendo a dura prova la rete elettrica, con il rischio di diffusi black out a causa dell’aumento del consumo di energia per i condizionatori.