L’ondata di caldo in Cina sta permanendo oramai da settimane, in particolare sulla zona centro meridionale, dove ogni mese, da Aprile in poi, si stanno raggiungendo record mensili di temperatura.

Nella giornata dell’11 Giugno, invece, si è raggiunto un record storico, la massima temperatura mai registrata nella storia della Nazione (almeno da quando vengono registrate ufficialmente i valori termici).

A livello ufficiale, la temperatura massima è stata raggiunta nella località di Aydin Lake (o Mare di Ayding), situato vicino al confine mongolo nella Cina di nord ovest, in una sorta di depressione del terreno, dove la temperatura ha raggiunto l’elevatissimo valore di +48,5°C.

In questo caso è stato abbattuto il precedente record di caldo di Giugno per tutta la Cina, che apparteneva Turpan Dongkan, con un valore di +48,3°C misurato nel 2001.

La stessa località di Turpan ha registrato +46,9°C lo stesso giorno.

Un’altra stazione, amatoriale e non ufficiale, ha rilevato ben +48,8°C sempre nella zona di Aydin Lake.

E nella zona di Turpan , sempre nella stessa depressione del terreno, la stazione non ufficiale di Tuyugou Canyon, misurò + 50°C nel 2010, si tratta della zona più calda di tutta la Cina, grazie alla sua morfologia particolare.

Il grande caldo prosegue anche in Canada.

Lo stato canadese del Nunavut è il territorio più settentrionale del Canada, si trova ad est della Groenlandia che si trova dirimpetto.

La località di Arviat ha misurato una temperatura di +26,3°C il giorno 10 Giugno, la più elevata di sempre durante questo mese (precedenti di +25,0°C il 7 Giugno 1994 e di +26,3°C il 20 Giugno 2018).

La stessa località, lo scorso 13 Maggio, registrò una temperatura massima di +21,2°C, abbattendo il precedente record mensile di ben 6,7°C.

Nello scorso caldissimo mese di Maggio, la località di Ashcoft, nella British Columbia (lo stato occidentale canadese che si affaccia sull’Oceano Pacifico), ha registrato la temperatura più alta del Canada con +36,3°C.

La località di Vancouver, solitamente piuttosto piovosa, ha trascorso ben 34 giorni senza avere almeno 1 mm di pioggia, avvicinando un record che risaliva al 1937.