Proseguono gli ormai disperati tentativi da parte del meteo di trovare un po’ di stabilità e di caldo. Tuttavia i risultati sono poco convincenti con il risultato di vedere un contesto meteorologico ancora contrassegnato da continui su e giù!

D’altronde sullo scacchiere europeo l’impianto barico non riesce ancora a cambiare nonostante un modesto tentativo dell’alta pressione africana si spingere il suo baricentro verso il mare nostrum. Ed infatti, nelle prossime 24 ore assisteremo ad un contesto meteorologico un po’ meno instabile con qualche ora di sole in più su gran parte del Paese e con temperature in ulteriore e generale aumento.

Tuttavia, dopo una vigilia di weekend tutto sommato accettabile, fatta eccezione per i soliti temporali pomeridiani concentrati soprattutto sui monti, ecco che la prima parte del fine settimana sarà ben lungi dall’essere estiva sotto il fronte meteo. Lo sarà invece sotto il profilo climatico visto che le temperature riusciranno a salire un po’ specialmente nelle aree dove si potrà godere di un maggior soleggiamento.

Sabato i temporali scoppieranno più facilmente al Nord e al Centro mentre al Sud ecco che il sole renderà l’atmosfera tipicamente estiva. Non saranno comunque da escludere isolati temporali nelle ore pomeridiane sulla dorsale appenninica.

Buon notizie invece riguardano il giorno di festa. Domenica infatti una buona dose dell’instabilità di questi giorni si prenderà una pausa regalandoci un contesto meteo decisamente più soleggiato e decisamente caldo soprattutto sulle zone di pianura e lungo i litorali. Possibili invece nubi sparse e qualche acquazzone sui monti.

Insomma, nonostante qualche piccolo segnale di cambiamento verso scenari più caldi e in parte soleggiati, non siamo ancora dinnanzi ad una vera svolta. Per quello crediamo bisognerà attendere ancora qualche giorno, o almeno è quello che si auspicano gli amanti del solleone.