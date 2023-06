L’Antartide sta vivendo un momento contraddittorio, e, se si vuole, fortemente anomalo. Infatti stiamo osservando in questo momento una notevole intensificazione del freddo invernale su tutta la parte continentale antartica.

Al momento le mappe delle anomalie termiche negative molto accentuate, l’Antartico si presenta con circa -2,2°C al di sotto della norma come media continentale (seppure con qualche distinzione, come il caldo relativo presente sulla Penisola Antartica), e temperature molto basse che sfiorano i -80°C.

La stazione Domi Fuji è arrivata ad una temperatura minima di -78,1°C il giorno 4 Giugno, ed altri valori sono risultati molto bassi.

La stazione di rilevazione di Concordia, ha registrato temperature al di sotto dei -76°C tra il 31 Maggio ed il 4 Giugno, con una punta minima di -77,6°C il giorno 2 Giugno.

Del resto, c’è una tendenza a lungo termine, su 50 anni di dati, che mostra le temperature con un lieve calo continuo.

Il freddo in Antartide è anche responsabile delle repentine ondate di freddo e di neve che periodicamente investono il Sud America e l’Australia, causando temperature da record.

Invece, il ghiaccio marino antartico risulta essere decisamente più basso del normale, con una superficie estesa da valori di record minimo.

Al 3 di Giugno abbiamo una estensione dei ghiacci polari antartici pari a 9814 milioni di chilometri quadrati, una estensione che risulta essere molto al di sotto della media che si aggira in questo periodo attorno ai 10,7 milioni di chilometri quadrati, e che quindi va in netta controtendenza rispetto alle temperature superficiali che sono molto basse in questo periodo.

Del resto i ghiacci martini antartici sono stati per una decina di anni in espansione, prima di passare questi ultimi due anni in fase di ritiro.

Se ne deduce che l’estensione della banchina polare non dipende solamente dall’andamento delle temperature.

Può dipendere, ad esempio, dall’intensità dei venti circumantartici, che, se aumentano la loro velocità media, inibiscono la formazione di ghiaccio permanente sulla superficie marina.

Oppure dalla temperature dei mari: quelli dell’emisfero meridionali, a causa del fenomeno del Nino, sono a livelli record di caldo, e quindi la formazione di ghiaccio superficiale può essere più difficile.