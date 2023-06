Il comportamento del Getto Subtropicale sta provocando eventi atmosferici del tutto particolari sul Nord America.

Oltre all’ondata di caldo sul Messico e sui Caraibi, vengono segnalate tempeste di insolita violenza sulla parte meridionale degli Stati Uniti e nevicate in Colorado e Wyoming.

Nei pressi di Colorado Springs, nei dintorni della vetta del Peak Piks, la cima più alta del Fort Range delle Montagne Rocciose (4302 metri), è scoppiata una tormenta di neve che ha colpito sia la montagna che le zone più basse limitrofe, costringendo all’arrivo dei soccorsi per i turisti rimasti bloccati con le auto in mezzo alla tempesta.

Nel Wyoming la neve è caduta abbondante presso il Powder River Pass, un passo di montagna a circa 2940 metri di quota.

Bisogna ricordare che normalmente, in Estate, gli Stati Uniti occidentali sono interessati da una robusta cellula di Alta Pressione, il famoso “Anticiclone dell’Arizona”, che regala bel tempo e temperature elevate, anticiclone del quale non vi è alcuna traccia al momento.

Ma sono il Texas e la Florida ad essere state interessate da una forte ondata di maltempo causata dalla presenza del “Jet Stream” subtropicale.

In Florida vi sono state delle inondazioni nella zona di Pensacola,dove sono caduti ben 432 mm di pioggia in 24 ore.

il giorno 15 Giugno, è stata una giornata devastante nella quale ben 10 tornado hanno colpito gli States meridionali.

5 Tornado sono stati segnalati in Georgia, 3 in Texas e 2 in Alabama, causando una vera e propria scia di distruzione, ad essere maggiormente interessata è stata la città di Perryton, nel Texas, dove sono state segnalate tre vittime e decine di feriti.

Oltre 100 mila utenze sono rimaste prive di corrente elettrica.

In Arkansas centrale la località di Hot Springs, nei pressi del Lago Hamilton, è stata colpita da una grandinata con chicchi del diametro di oltre 10 cm.

Le condizioni meteorologiche avverse sembrano perdurare anche nei prossimi giorni, quando una anomala zona di bassa pressione sembra interessare la California, spingendo perturbazioni verso l’interno degli Stati Uniti.