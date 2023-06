Continua l’Ondata di Maltempo senza Fine sulla Penisola Iberica

La situazione meteorologica sulla Penisola Iberica continua a essere molto particolare. Inizialmente, la presenza di un imponente Anticiclone Africano sul Marocco e la Spagna tra la seconda metà di Aprile ed i primi giorni di Maggio, e una prolungatissima siccità, avevano alimentato la preoccupazione per l’andamento dei mesi estivi. Tuttavia, tutto è andato al contrario delle previsioni.

Il Contrasto del Meteo

L’aspettativa era quella di una catastrofica siccità e temperature elevatissime. Invece, la zona si è trovata a far fronte ad un’area di Bassa Pressione molto anomala. Questa area sta causando ogni giorno instabilità, piogge e temporali su tutta la Spagna.

Catastrofi Locali

Un esempio evidente del maltempo si è verificato con lo straripamento di un torrente che ha causato l’interruzione di una strada presso Sant Pere de Ribes, in Catalogna, nel Nord Est della Penisola Iberica, il 02 Giugno. Nella città di Caravaca de la Murcia, un violento temporale ha scaricato 45 mm di pioggia in un’ora, trasformando in torrenti le strade della città.

Colpita anche l’Isola di Maiorca

Non si è salvata nemmeno l’Isola di Maiorca: nelle ultime 72 ore sono caduti 68 mm di pioggia ad Escorca, sulla parte settentrionale dell’isola.

Freddo Inusuale in Finlandia

Parallelamente, in Finlandia si è verificata una ondata di maltempo anomalo di stampo invernale. Questa ondata di freddo fa da pari con quella che si è verificata ad inizio Maggio, quando i radiosondaggi della località di Jokioninen registrarono la temperatura più bassa mai raggiunta ad 850 hPa, un valore di -12,4°C raggiunto il giorno 5 Maggio.

Record di Freddo

Nella giornata del 1° Giugno la temperatura si è abbassata fino ad un valore minimo di -7,7°C nella località di Saana Hill, posta a 1002 metri di quota nella zona Nord Orientale finlandese. Questo dato rappresenta la temperatura più bassa mai registrata in questo mese in Finlandia, superando il record precedente del 3 Giugno 1962, con -7,0°C registrati nella stazione di Inari Laanila. Freddo record si è registrato anche in Svezia settentrionale, dove la stazione di Kiruna ha visto nevicare il primo giorno di Giugno con una temperatura di -2,7°C.

Ondata di Freddo sul Mar Baltico

Il freddo si è poi diretto verso il Mar Baltico, dove la stazione di Kuusiku, in Estonia, ha registrato una temperatura minima di -3,3°C la mattina del 2 Giugno. Questo è un nuovo record mensile di freddo per tale località, ad appena 2 decimi di grado dal record nazionale di freddo (-3,5°C) raggiunto nella zona di Pakri nel lontano 1916. E c’è il rischio che le temperature si abbassino ancora nei prossimi giorni.