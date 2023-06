La tempesta tropicale denominata “Bret” sta guadagnando forza e si sta avvicinando alle Piccole Antille, con la possibilità di trasformarsi in un uragano. Secondo le previsioni attuali, la tempesta dovrebbe raggiungere le isole entro la serata o la notte.

Avvisi e allarmi in vigore

Per St. Lucia è stato emesso un allarme uragano e un avviso di tempesta tropicale, mentre per Martinica e Dominica è in vigore un avviso di tempesta tropicale. Queste aree sono a rischio di inondazioni a causa di piogge intense, venti forti e onde pericolose lungo la costa. Un avviso di tempesta tropicale è in vigore anche per Barbados e St. Vincent e Grenadine. Ulteriori avvisi potrebbero essere emessi per altre isole delle Piccole Antille nel corso della giornata.

Posizione e intensità della tempesta

Alle 12:00 UTC di ieri, il centro di Bret si trovava a circa 265 km a est di Barbados. La tempesta ha registrato venti massimi sostenuti di 110 km/h e una pressione centrale minima di 996 hPa. Si stava muovendo verso ovest a 24 km/h.

Previsioni

Secondo le previsioni, il centro di Bret dovrebbe avvicinarsi oggi alle Piccole Antille, attraversarle questa sera e stanotte, e poi proseguire verso ovest attraverso il Mar dei Caraibi orientale e centrale venerdì e sabato 23 e 24 giugno. I venti di forza tropicale della tempesta si estendono fino a 185 km dal centro, in particolare a nord. Si prevede che la forza della tempesta rimarrà costante oggi mentre Bret si avvicina alle Piccole Antille. Tuttavia, l’indebolimento dovrebbe iniziare stasera o venerdì dopo che Bret avrà superato le Piccole Antille, ed è probabile che il sistema si dissolva sul Mar dei Caraibi centrali entro sabato notte.

Precipitazioni e mareggiate

Si prevede inoltre che Bret causi precipitazioni significative, con precipitazioni totali da 76 a 152 mm e quantità massime di 254 mm possibili su porzioni delle Piccole Antille, che vanno dalla Guadalupa a sud fino a St. Vincent e Grenadine, comprese le Barbados. Le forti precipitazioni possono portare a inondazioni improvvise, soprattutto nelle aree di terreno più elevato, nonché a possibili inondazioni urbane. Infine, le mareggiate generate da Bret stanno iniziando a interessare parti delle Piccole Antille, probabilmente causando condizioni di surf e correnti di strappo pericolose per la vita.

Conclusione

In sintesi, la tempesta tropicale Bret si sta avvicinando alle Piccole Antille con la possibilità di trasformarsi in un uragano. Gli abitanti delle isole sono invitati a monitorare la situazione, poiché ulteriori avvisi o avvertimenti potrebbero essere emessi. Si prevedono forti piogge, venti e mareggiate, con il rischio di inondazioni.