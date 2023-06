L’isola di Madeira, appartenente al Portogallo, è stata colpita pesantemente dalla tempesta Oscar, una inedita ondata di maltempo nel periodo estivo.

Assieme alle Isole Azzorre, rappresenta una delle due Regioni Autonome del Portogallo.

Si trova a circa 400 chilometri a nord delle Isole Canarie e 500 chilometri circa dalla costa africana del Marocco.

È un Arcipelago di isole, la capitale, Funchal, si trova lungo la costa meridionale dell’Isola più grande.

Anche se tale Isola presenta una serie di cime vulcaniche alte fino ad 1860 metri, ed abbondanti precipitazioni lungo i pendii montuosi, la capitale Funchal presenta un clima molto mite e moderatamente asciutto, con circa 630 mm di pioggia l’anno.

Ma il trimestre estivo è praticamente asciutto, i tre mesi di Giugno, Luglio ed Agosto raggiungono solamente gli 11 mm di precipitazione complessiva.

Resta quindi straordinario il quantitativo di pioggia che si è abbattuto sull’Isola tra il 5 ed il 6 Giugno, in appena 24 ore (dalle ore 15 del giorno precedente alle 15 del 6 Giugno).

La tempesta Oscar ha infatti investito pesantemente l’Isola di Madeira, scaricando 604,3 mm di pioggia ad Arreerio, 446,0 mm a Pico Alto, 366,5 mm a Pico Do Arreerio.

Per la prima volta, l’NHC (National Hurricane Center), situato a Miami, in Florida, che ha il compito di monitorare lo sviluppo di possibili uragani sul Nord Atlantico, ha segnalato alcune caratteristiche subtropicali in questa tempesta situata a latitudini extratropicali.

Anche se, spostandosi verso nord, non è previsto un ulteriore sviluppo della tempesta stessa.

Il valore di 60,3 mm di Areerio rappresenta il nuovo record storico di precipitazione in sole 24 ore per tutto il Portogallo.

Numerosi sono stati i problemi causati da questa tempesta, con frane e straripamenti di corsi d’acqua.

L’evoluzione di questo sistema sarà quello di dirigersi verso la Penisola Iberica, dove sono previste precipitazioni molto abbondanti su Portogallo e Spagna, per poi spostarsi ancora verso ovest sul Mediterraneo, dove giungerà comunque affievolita.