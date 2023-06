Grandinata e piogge torrenziali devastano la Murcia

Il 21 giugno 2023, una violenta tempesta di grandine ha colpito la regione di Murcia in Spagna, causando danni significativi in diverse località, tra cui Caravaca e Moratalla. Il maltempo si è caratterizzato per la presenza di chicchi di grandine grandi quanto palline da golf, inondazioni senza precedenti, numerosi fulmini e piogge intense.

Dettagli della tempesta

La località di Casas de Navarro, situata a Caravaca, ha risentito in modo particolare della violenza della tempesta, con un accumulo di grandine che ha raggiunto i 50 mm. Durante il pomeriggio, sono stati registrati più di 500 fulmini.

Piogge torrenziali e inondazioni

La tempesta ha portato con sé anche piogge torrenziali, che hanno causato notevoli precipitazioni in diverse aree. L’AEMET, l’agenzia meteorologica nazionale spagnola, ha riferito che l’area intorno a Caravaca ha registrato ben 41 mm di pioggia in un’ora e 11,6 mm in soli 10 minuti.

Effetti devastanti sul territorio

Record di precipitazioni nei bacini fluviali

I bacini fluviali Argos e Benamor sono stati particolarmente colpiti, con precipitazioni che hanno superato i record storici. Il fiume Argos, che attraversa Caravaca de la Cruz e la vicina Cehegín, ha subito inondazioni record, con un picco di 2,40 m sopra il letto del fiume a Puente Santo. Questo evento alluvionale è stato ora dichiarato come il più grande per il fiume Argos nel 21st secolo.

Interventi di soccorso e problemi di trasporto

Una famiglia è stata costretta a chiedere soccorso a un elicottero antincendio dopo che il livello dell’acqua nella loro casa era salito a 1,5 m. Ulteriori complicazioni sono state causate da frane sulla strada RM-703, che collega Moratalla con Campo de Béjar, causando ulteriori problemi di trasporto nella zona.

Conclusione

In sintesi, il 21 giugno 2023, una violenta tempesta di grandine e piogge torrenziali ha colpito la regione di Murcia in Spagna, causando danni significativi e inondazioni record. Questo evento alluvionale è stato dichiarato come il più grande per il fiume Argos nel 21st secolo.