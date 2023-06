Un evento inusuale ha portato alla morte di quasi 3.000 bovini a causa dell’ipotermia nello stato brasiliano del Mato Grosso do Sul, come annunciato dai servizi veterinari locali il 21 giugno 2023. Nonostante l’impatto minimo sulla vasta popolazione bovina del paese, l’evento ha suscitato preoccupazioni a causa della sua natura rara.

Impatto sulla produzione di carne bovina

Le perdite rappresentano una piccola frazione dei 224 milioni di bovini stimati in Brasile. Pertanto, non dovrebbero influire sulla produzione di carne bovina per le aziende di confezionamento come JBS (JBSS3.SA), che operano nello stato. Tuttavia, l’evento ha attirato l’attenzione per la sua rarità.

Reazione degli esperti

Alcides Torres, titolare della società di consulenza agroalimentare Scot Consultoria, ha rassicurato che le razze bovine locali possono normalmente resistere alle basse temperature dell’inverno brasiliano. Ha osservato: “Il Brasile esporta bestiame vivo per la macellazione in Turchia sotto la neve. Era freddo, ma c’era qualcos’altro.”

Dettagli sulla morte del bestiame

Comunicazione dei servizi veterinari

I servizi veterinari del Mato Grosso do Sul non hanno fornito ulteriori commenti, oltre a una dichiarazione che aggiorna il conteggio delle morti di bestiame legate al freddo a 2.725.

Spiegazione dell’ipotermia

La dichiarazione ha spiegato che l’ipotermia si verifica quando la temperatura corporea scende al di sotto del normale. Può essere classificata come lieve, moderata o grave nei bovini. Fattori come lo stato nutrizionale dell’animale, la scarsa disponibilità e qualità dei pascoli e l’assenza di ripari contro cambiamenti climatici improvvisi, precipitazioni e venti, possono tutti contribuire a casi di mortalità per ipotermia.

La dichiarazione ha anche osservato che “precedenti episodi di mortalità dovuti alle condizioni meteorologiche nello stato sono già stati descritti come soggetti a verificarsi in modo ciclico”.