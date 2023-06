Il meteo ha avuto un impatto drammatico nel Kosovo nordoccidentale sabato scorso, quando un’intensa perturbazione ha colpito la regione, causando alluvioni lampo, vittime e danni ingenti.

La situazione nel comune di Peja

La perturbazione ha colpito in particolare il comune turistico di Peja, situato non lontano dai confini con Serbia e Montenegro. In soli 60 minuti, sono caduti oltre 50 mm di pioggia, trasformando strade in torrenti e piazze in laghi. L’acqua ha invaso scantinati e semi interrati, causando allagamenti diffusi.

Vittime e feriti

Purtroppo, l’alluvione lampo ha causato la morte di due persone: una madre e il suo bambino di cinque anni. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state successivamente ricoverate in ospedale.

Reazioni sui social media

Gli utenti dei social media hanno condiviso immagini e video dell’alluvione, mostrando l’estensione dei danni e la gravità della situazione.

Il meteo nel resto della regione balcanica

La perturbazione che ha colpito il Kosovo ha interessato anche altre aree del comparto balcanico centro-meridionale, causando fenomeni di marcata instabilità.

Temporali in transito

Nel corso del weekend, temporali sono stati segnalati in diverse aree della regione, con alcuni di essi localmente forti. Tuttavia, domenica l’anticiclone è tornato a far sentire la sua presenza, portando condizioni meteo più stabili.

L’anticiclone delle Azzorre

L’anticiclone delle Azzorre è atteso per l’ultima domenica di giugno, portando con sé un miglioramento delle condizioni meteo su gran parte d’Italia. Tuttavia, nelle prossime ore sono ancora previsti forti temporali e grandinate, anche in pianura, con temperature che potrebbero raggiungere i 38°C al Sud.