Durante un concerto di Louis Tomlinson presso il Red Rocks Amphitheatre di Morrison, nel Colorado, una grandinata devastante ha provocato una scena di caos e paura.

L’impatto della tempesta

Sette fan sono stati portati d’urgenza in ospedale dopo che una violenta grandinata delle dimensioni di una pallina da golf ha colpito il pubblico durante l’esibizione dell’ex membro dei One Direction. Secondo il West Metro Fire, “7 persone sono state trasportate negli ospedali della zona con ferite non mortali. Un totale di 80-90 persone sono state curate sul posto. Le lesioni includono tagli e ossa rotte”.

La reazione di Tomlinson

La violenta tempesta ha costretto Tomlinson a interrompere il concerto, con il cantautore inglese che si è detto “devastato” dagli eventi caotici. “Mando tutto il mio amore a tutti coloro che sono stati colpiti dalle condizioni meteorologiche estreme a Red Rocks la scorsa notte”, ha scritto Tomlinson su Twitter.

Il racconto di un fan

Una fan ha descritto le ferite che ha ricevuto a causa della grandinata. Jessica Thompson, una delle migliaia di persone presenti, ha dichiarato a FOX Weather: “Ho alcune protuberanze e lividi lungo la parte posteriore del mio fianco”. Ha inoltre ricordato i momenti di panico in cui la massiccia grandinata è caduta sul luogo.