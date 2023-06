Giugno imprevedibile: quando le alluvioni sconvolgono l’Italia estiva

Mentre l’abbraccio caldo dell’estate ci avvolge solitamente in Giugno, a volte la natura ha in serbo per noi scenari impensabili. Quest’anno, Giugno sembra essersi smarrito, trascinandoci indietro con un assaggio di clima autunnale. È essenziale capire che l’Estate meteorologica e l’Estate astronomica, che inizia il 21 Giugno, non sono sempre in sintonia. Sorprendentemente, anche un mese assolato come Giugno può nascondere in sé il potere delle precipitazioni, portando talvolta a alluvioni devastanti.

Ricordi delle Alluvioni di Giugno

Gli abitanti dell’Italia ricorderanno certamente alcuni eventi in cui Giugno ha mostrato il suo lato oscuro. Negli anni ’90, la Toscana è stata colpita in particolare da due alluvioni memorabili.

Alluvione di Lucca, 9 Giugno 1992

Una tempesta inaspettata ha invaso la città e la pianura di Lucca il 9 Giugno 1992. Con una pioggia torrenziale che ha raggiunto i 202 mm presso l’Osservatorio Botanico di Lucca e fino a 270 mm nei dintorni, l’inondazione è stata catastrofica. Il torrente Freddana ha esondato, costringendo alla fuga gli abitanti delle case lungo il suo corso, che sono state inondate fino al primo piano. Fortunatamente, non ci furono vittime, ma i danni furono enormi.

Alluvione in Versilia, 19 Giugno 1996

Più terrificante è stata l’alluvione che ha colpito la Versilia il 19 Giugno 1996. In poche ore, le Alpi Apuane sono state sommerse da 480 mm di pioggia. Questa calamità ha registrato 13 vittime, 1500 sfollati e ha quasi distrutto interamente il paese di Cardoso.

Alluvioni in Altre Stagioni

Generalmente, l’Italia assiste a un picco di alluvioni in Autunno, principalmente tra Settembre e Novembre. Tuttavia, anche Maggio e Dicembre hanno avuto la loro parte di eventi alluvionali a causa della combinazione di piogge e scioglimento delle nevi.

Alluvioni Rare ma Possibili in Luglio e Agosto

Sebbene rare, le alluvioni possono verificarsi anche in Luglio e Agosto. Un esempio è l’alluvione in Valtellina nel Luglio 1987. Durante l’inverno, invece, il fenomeno è meno frequente poiché la neve assorbe il deflusso dell’acqua e le basse temperature riducono la quantità di vapore acqueo nell’aria.

Situazione Attuale e Precauzioni

Nei prossimi giorni, l’Italia potrebbe essere influenzata dalla convergenza di aria umida da ovest e aria più fredda da nord-est, creando le condizioni per potenziali precipitazioni intense. È di vitale importanza monitorare attentamente la situazione meteorologica e prendere misure di precauzione per salvaguardare vite e proprietà.