L’estate nel clima mediterraneo è caratterizzata da un periodo caldo e secco, con temperature che generalmente variano tra i 25 e i 35 gradi Celsius durante il giorno, ma in alcune zone possono superare anche i 40 gradi durante le ondate di calore. Le notti sono solitamente più fresche e gradevoli. Una peculiarità, pertanto della stagione estiva è la siccità, per intenderci, le piogge dovrebbero essere scarse, quasi nulla nelle coste. E’ soprattutto per questo motivo che in tanti parlano di non estate in corso. Ciò vale in generale, l’estate di Bolzano è differente rispetto a quella di Napoli, Roma, Palermo, Bari o Ancona.

Caratteristiche principali dell’estate nel clima mediterraneo:

Durante l’estate, le temperature in una regione con clima mediterraneo possono diventare molto elevate. Le aree costiere tendono ad avere temperature leggermente più miti a causa della vicinanza al mare, mentre le regioni interne possono essere particolarmente calde, ma con basso tasso di umidità. L’erba dei campi e prati ingiallisce. Scarse precipitazioni. L’estate mediterranea è notoriamente secca, con pochissime piogge. Questo è dovuto in parte alla posizione geografica delle regioni mediterranee che sono spesso situate tra zone desertiche e la mite influenza dell’oceano o del mare.

Durante l’estate, le regioni mediterranee ricevono un’elevata quantità di radiazione solare, il che contribuisce ad aumentare le temperature. Questo è il motivo per cui è importante proteggersi dal sole con creme solari, cappelli e occhiali da sole. I nostri avi proteggevano dal calore estivo le abitazioni costruendole con piccole finestre, dipingendo le facciate di bianco per respingere il calore dei raggi solari. I muri delle abitazioni erano molto spesso per trattenere il fresco. Nei tempi d’oggi, queste soluzioni non sono più efficaci a risolvere la calura, in quanto la temperatura è mediamente aumentata. Brezza marina. Nelle aree costiere, una brezza marina può spesso portare sollievo dal calore. Questo vento proviene dal mare e tende ad essere più fresco, aiutando a moderare le temperature, specialmente durante le ore pomeridiane. Le abitazioni erano costruite in modo tale da lasciar passare una lieve brezza, attenuando quindi la calura.

Ormai, l’estate nel clima mediterraneo è spesso associata a vacanze, attività all’aperto e godersi il sole e il mare. Tuttavia, è importante anche essere consapevoli dei rischi associati alle alte temperature che sempre più di frequente ci interessano. E’ poi opportuno proteggersi dai colpo di calore.