La provincia di Perugia ha affrontato un pomeriggio di estreme difficoltà a causa di una violenta perturbazione atmosferica. Grandinate intense e veri e propri diluvi hanno colpito diverse località, costringendo all’intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine.

La situazione ad Assisi

Una delle città più colpite è stata Assisi. La perturbazione, iniziata intorno alle 19, ha colpito inizialmente la parte collinare del comune, per poi estendersi su tutto il territorio. Attualmente, anche il reparto di Radiologia del locale ospedale è allagato, ma sono già in corso le operazioni per ripristinare la piena funzionalità del reparto sanitario. Il fiume Tescio è esondato, ma non è ancora possibile stimare l’area interessata. La situazione è ancora in evoluzione ed è considerata grave.

Le conseguenze su Nocera Umbra e Valtopina

La situazione è critica anche lungo l’asse Nocera Umbra-Valtopina. A Nocera Scala, la caduta di un albero ha bloccato la via Flaminia vicino al passaggio a livello. In località Ponte Rio di Valtopina, l’esondazione del fiume Topino ha reso necessaria l’evacuazione di due famiglie. Nella stessa zona, l’esondazione del Topino ha causato l’arrivo di una roulotte e una cisterna di gasolio sotto al ponte della ferrovia, interrompendo la linea Roma-Ancona.

La condizione degli abitanti

Al momento, le autorità locali non registrano feriti né dispersi. A Ponte Rio di Valtopina, due famiglie sono state evacuate, ma la situazione sembra essere sotto controllo.

L’effetto del maltempo ad Orvieto

Anche a Orvieto si sono registrate situazioni di difficoltà. Nella zona di Fontanelle di Bardano, alcuni coperchi delle fognature sono stati sollevati dall’acqua, provocando un allagamento del sottopassaggio ferroviario. Grazie all’intervento tempestivo della Protezione Civile, la situazione sembra essere tornata alla normalità.

In tutto il territorio coinvolto, la popolazione sta facendo fronte alle difficoltà con coraggio, in attesa che le condizioni meteorologiche migliorino e permettano il completo ripristino della normalità.