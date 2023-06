La Protezione Civile segnala una ordinaria criticità per la giornata di Domenica 4 giugno 2023, per diversi fenomeni meteorologici attesi in diverse parti d’Italia.

Criticità Idraulica e Temporali

Emilia Romagna e Abruzzo in Allerta Gialla

L’Emilia Romagna si aspetta una criticità idraulica su larga scala. Le aree più colpite includono la Costa romagnola, la Pianura bolognese e la Bassa collina e pianura romagnola. L’Abruzzo, invece, attende forti temporali con particolare riferimento ai Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, e Bacino del Pescara.

Lombardia, Marche e Piemonte Monitorati per Temporali

Significative previsioni di temporali riguardano anche la Lombardia, con la Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale e l’Appennino pavese tra le zone più esposte. La stessa situazione tocca le Marche e il Piemonte, con diverse aree sotto osservazione.

Rischio Idrogeologico

Abruzzo, Emilia Romagna e Sardegna in Allerta Gialla

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, Abruzzo e Emilia Romagna condividono l’allerta con la Sardegna. L’attenzione si concentra sui Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica e Bacino del Pescara per l’Abruzzo, la Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola per l’Emilia Romagna e il Campidano, Iglesiente per la Sardegna.

Umbria e Sardegna a Riscontro di Forti Piogge

In Umbria, si attendono forti precipitazioni nelle aree di Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere. La Sardegna non risulta esente con la Gallura, i Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacini Montevecchio – Pischilappiu e il Logudoro.

Ricordiamo a tutti l’importanza di rispettare le indicazioni fornite dalla Protezione Civile e di rimanere in sicurezza durante gli eventi atmosferici avversi.