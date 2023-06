L’Estate continua a fare le bizze ed il meteo non intende affatto stabilizzarsi molto a breve. Il tentativo dell’anticiclone africano di espandersi con le propaggini più periferiche verso l’Italia è ben poca cosa, non certo in grado di garantire uno scenario di bel tempo. I disturbi saranno anzi più incisivi del previsto.

L’Italia risente infatti di infiltrazioni d’aria umida atlantica, trovandosi nel mezzo fra un’alta pressione dominante sul Nord Europa e l’altra sul Nord Africa. Inoltre il nostro Paese è raggiunto anche da spifferi d’aria fresca in quota legati ad un’altra figura ciclonica posizionata tra i Balcani ed il Mar Nero.

Il risultato è quindi presto detto, con un mix di masse d’aria diverse che si contrapporranno proprio sull’Italia nel weekend. Inevitabilmente attendersi un contesto decisamente instabile per un weekend che non promette bene, con molti temporali pur distribuiti a macchia di leopardo. Vediamo il dettaglio.

Sabato avremo molte nubi fin dal mattino per il transito di un debole ammasso perturbato trascinato dalle infiltrazioni atlantiche. Non mancherà qualche piovasco sparso anche al Centro-Sud, ma sarà nel pomeriggio che si scateneranno poi i temporali su aree interne montuose, ma anche pianeggianti.

La situazione non cambierà granché domenica, a parte una mattinata più soleggiata al Centro-Nord sulle aree di ponente. Nelle ore più calde e pomeridiane scoppieranno i temporali, legati alle infiltrazioni fresche in quota, dapprima sulle aree montuose in espansione alle pianure e a qualche tratto costiero tirrenico.

Evoluzione dopo il weekend persino peggiore, Estate non decolla

L’attività temporalesca domenicale si smorzerà verso sera ovunque tranne che sul Nord, dove i temporali dilagheranno maggiormente diffondendosi a molte aree della Val Padana centro-occidentale. Quest’instabilità sarà poi l’antipasto di ciò che avverrà per i giorni a seguire.

Nonostante tutti questi temporali, le temperature del weekend si assesteranno su valori tipici d’inizio Estate. I picchi più elevati potrebbero superare i 30 gradi sulle due Isole Maggiori, dove sarà più evidente l’influsso, pur marginale, di masse d’aria un po’ più calde in quota di matrice subtropicale.

L’evoluzione meteo per la nuova settimana non promette per nulla bene, ancora per l’assenza di una figura di alta pressione sul Mediterraneo che penalizza l’Italia. L’instabilità continuerà a manifestarsi in modo più vivace ancora con acquazzoni e temporali soprattutto nelle ore più calde.

Ci sarà l’intensificazione degli apporti d’aria fresca in quota in arrivo dall’Europa dell’Est già in avvio di settimana, ma poi il colpo di scena avverrà tra martedì e mercoledì quando si avvicinerà un vortice dalla Spagna. Ne deriverà per metà settimana un quadro meteo più instabile con anche maltempo fuori stagione.