Dopo giorni di canicola africana, il meteo è decisamente cambiato su parte d’Italia. Un primo impulso instabile ha portato temporali tra la tarda serata di ieri e la notte su aree alpine e prealpine, oltre a parte della pianura piemontese con rovesci localmente forti e associati a grandine.

Il fronte temporalesco principale si sta presentando ora sul Triveneto e fa rotta verso l’Emilia Romagna, con fenomeni più intensi associati a locali raffiche di vento e intense grandinate. Questa perturbazione è legata all’intrusione di una saccatura, sospinta da aria più fresca, in scorrimento lungo l’Adriatico.

Ne deriverà una progressione del fronte fin su parte delle regioni centrali, con temporali che si presenteranno nelle prossime ore su interno della Toscana, Umbria e Marche. Poco o nulla cambia al Sud, dove anzi c’è in atto il picco dell’ondata di caldo, con punte di temperatura sino a 38 gradi ed oltre.

La saccatura affonderà verso sud, evolvendo in cut-off o goccia fredda che a cavallo tra sabato e domenica transiterà sui mari meridionali. Di conseguenza il weekend vedrà il fronte temporalesco, pur attenuato, transitare prima sulle regioni centrali e poi anche al Sud.

Temporali fugaci e calo termico verso il Centro-Sud

Sabato osserveremo temporali sparsi dapprima su regioni centrali appenniniche ed adriatiche, ma con coinvolgimento dell’entroterra tirrenico specie laziale. Entro il tardo pomeriggio-sera i rovesci interesseranno anche l’entroterra campano, la Lucania e la Puglia interna centro-settentrionale.

Nella giornata di domenica un po’ di variabilità si attarderà sulle regioni del Sud, con qualche piovasco o rovescio sull’area del basso versante tirrenico e sull’Appennino del settore lucano-calabro. Sul resto d’Italia il sole riprenderà pienamente il sopravvento.

I giorni del weekend saranno peraltro caratterizzati da un netto calo delle temperature, che si riporteranno nella norma entro sabato anche al Sud. Domenica tuttavia le temperature riprenderanno ad aumentare al Centro-Nord, dove si riporteranno sopra la media.

Il caldo atteso da domenica sarà però senza particolari eccessi, così come per buona parte della prossima settimana. L’anticiclone africano sarà scacciato via e l’Italia risentirà di un contributo anticiclonico più di matrice azzorriana. La gobba africana si limiterà a coinvolgere la Penisola Iberica.