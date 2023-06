Analisi Meteo: la prima fiammata sahariana

Il meteo ha riservato sorprese per l’Italia, con l’arrivo di un anticiclone Africano che ha portato un’ondata di calore su tutto il territorio nazionale. Le temperature hanno raggiunto livelli elevati, con punte di 35-38 gradi, particolarmente nelle regioni interne del Centro-Sud. Non sono mancati picchio di 40 gradi.

Accompagnato dal calore, è giunto anche un flusso di sabbia e polvere desertica, proveniente dalle terre aride del Nord Africa, a causa dell’azione dell’anticiclone che ha aspirato l’aria da queste regioni. Questo fenomeno ha reso i cieli non più limpidi e azzurri, ma tendenti al grigio.

Il Declino dell’Anticiclone Africano

Intervento di un Cavo d’Onda Atlantico

Nonostante la sua presenza dominante, l’anticiclone Africano sta cedendo. Un cavo d’onda atlantico, una depressione di modesta entità proveniente da nord-ovest, sta penetrando nel Mediterraneo e porterà un calo significativo delle temperature a partire dal Nord Italia. Questo comporta un incremento della copertura nuvolosa e a temporali sparsi, soprattutto sulle Alpi e nel Nord-Est.

Effetti del Cut-off sulle Regioni Centro-Meridionali

Questa depressione, che evolverà probabilmente in un cut-off (goccia fredda), transiterà anche sulle regioni centro-meridionali. Questo fenomeno spazzerà via l’aria calda e umida dell’anticiclone Africano. Le precipitazioni saranno limitate, con qualche temporale isolato sulle regioni adriatiche e in Appennino, ma il cambiamento più evidente sarà quello termico: le temperature caleranno di diversi gradi tra Sabato e Domenica, passando dai 36-38 gradi di Giovedì ai 29-32 gradi del weekend.

Miglioramento della Qualità dell’Aria e Ritorno alla Normalità

Effetti Positivi sulla Qualità dell’Aria

Un altro aspetto positivo sarà il miglioramento della qualità dell’aria. Infatti, l’anticiclone africano, quando persiste per più giorni, impedisce il rimescolamento dell’aria e causa un aumento dello smog nei bassi strati.

Ritorno alla Normalità

I venti dai quadranti settentrionali, che si intensificheranno nella giornata di Sabato, contribuiranno al refrigerio soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali. Il caldo tornerà quindi a livelli normali su tutto il territorio italiano, senza gli eccessi causati dal rovente anticiclone Africano di questi giorni. Questa condizione climatica dovrebbe persistere anche all’inizio della prossima settimana. Al momento non s’intravede il ritorno dell’anticiclone africano sino almeno ai primi di Luglio.