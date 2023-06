Nel corso dei prossimi giorni, il meteo presenterà un quadro piuttosto dinamico, con temperature che subiranno variazioni significative. Questo è un fenomeno comune in tutte le stagioni, ma vediamo più nel dettaglio cosa ci riserva il tempo per la settimana a venire.

Luglio potrebbe poi proporre un nuovo brusco ribaltone già a partire dal 4-5 Luglio, quando sembra che l’anticiclone africano possa provare di nuovo a protendersi verso l’Italia, trasportando masse d’aria più calde di matrice sub-tropicale. Se questa tendenza fosse confermata, il caldo potrebbe tornare pesante soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori, mentre il Nord potrebbe ancora essere influenzato da infiltrazioni atlantiche.

In generale, sembra che l’Estate non sia ancora pienamente convinta a mostrarsi in tutta la sua forza, pronta a subire gli attacchi di un Atlantico che dimostra di essere ancora in ottima forma. In ogni caso, il meteo continuerà a essere un elemento di grande interesse e attenzione per tutti noi.