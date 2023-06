L’ultimo weekend di Giugno è caratterizzato dall’ingresso d’aria un po’ più fresca associata anche a temporali, che dal Nord scivolando verso il Centro-Sud. L’anticiclone africano sta subito retrocedendo dopo la prima ondata di caldo della stagione avuta nei giorni scorsi.

Al seguito dell’impulso d’instabilità, il tempo migliorerà quasi ovunque già da sabato anche perché da ovest è in fase di espansione verso l’Italia un nuovo anticiclone, stavolta di matrice più azzorriana. L’alta pressione africana uscirà di scena e avrà modo di influenzare da vicino solo la Penisola Iberica.

Le temperature, dopo essersi riportate nella norma, risaliranno di nuovo anche se non avremo il caldo rovente dei giorni passati. Ci sarà però piuttosto caldo almeno in alcune regioni, sebbene non così opprimente e soprattutto non accompagnato da afa particolarmente fastidiosa.

Sulle pianure del Nord e sulle zone interne del Centro Italia la colonnina di mercurio toccherà anche picchi massimi di 35-37 gradi nei primi giorni della nuova settimana. Al Nord-Ovest ed in Emilia si raggiungeranno le temperature nel complesso più elevate.

Alti e bassi temperature, possibile sorpresa ad inizio Luglio

Ribadiamo che sarà un caldo secco e quindi i bassi tassi umidità non faranno troppo patire la calura. Questo caldo dovrebbe poi di nuovo smorzarsi verso metà settimana, a causa del nuovo cedimento anticiclonico operato da aria più fresca ed instabile.

La circolazione nord-atlantica lambirà il Nord dove porterà un po’ di scompiglio, mentre al Centro-Sud l’anticiclone dovrebbe riuscire a reggere, lasciando spazio al più a qualche temporale di calore sui rilievi. In prospettiva non ci saranno nuove vampata africane sino a fine Giugno ma anche per l’inizio di Luglio.

C’è anzi una possibile evoluzione sorprendente per l’inizio del nuovo mese, con il possibile affondo di una saccatura ciclonica verso il Mediterraneo. Se così fosse, potrebbe aversi un vero e proprio break dell’Estate soprattutto sul Centro-Nord dell’Italia.

Chiaramente un simile peggioramento avrebbe un peso deciso sulle temperature, che potrebbero calare sensibilmente sino a portarsi ben sotto media. Luglio potrebbe quindi partire con un grosso sussulto che determinerebbe uno stop inatteso all’Estate appena partita.