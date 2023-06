Stiamo vivendo l’ennesima settimana all’insegna dell’instabilità atmosferica e nei prossimi giorni entreremo in una fase ancor più turbolenta, per una intensa fase di maltempo che colpirà il Centro-Sud con temporali e piogge abbondanti.

Un’evoluzione piuttosto insolita per il mese di Giugno, che quest’anno, a differenza degli ultimi, non ha ancora mostrato la sua faccia più stabile e calda.

Le cose sono però destinate a cambiare, ormai lo si evince chiaramente dai modelli previsionali. Un vero e proprio stravolgimento barico si verificherà sullo scacchiere europeo fra la fine della seconda decade e l’inizio della terza.

L’anticiclone che per molto tempo ha stazionato sul Nord-Europa si sbilancerà verso nord-est e al contempo una vasta area depressionaria andrà a formarsi sul comparto occidentale del continente europeo, portandosi fino a ridosso della penisola iberica proprio sul finire della seconda decade del mese. Ciò determinerà la “risposta” dell’anticiclone sub-tropicale, che si estenderà verso nord/nord-est e investirà in pieno la nostra penisola.

Se questa dinamica verrà confermata (mancano ancora un po’ di giorni ma è la probabilità che si realizzi è alta) l’Italia entrerà in una fase caratterizzata da tempo ampiamente stabile e più caldo – anche molto più caldo – rispetto a questa prima parte di Giugno. Le temperature cresceranno notevolmente raggiungendo i 33-35 gradi soprattutto dopo il 20-21 Giugno, e in particolar modo sulle regioni centro-meridionali, dove potrebbero raggiungersi i picchi più elevati.

Quanto durerà? Sicuramente è presto per dirlo. Caldo intenso e sole potrebbero farci compagnia per buona parte della prossima settimana, ma non si esclude un nuovo cambiamento a favore di un clima più instabile e fresco negli ultimi giorni del mese. Torneremo sulla previsione nei prossimi articoli.