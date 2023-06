L’alta pressione sub-tropicale di matrice nord-africana sta ormai abbandonando la penisola, lasciando il testimone a correnti piuttosto fresche di origine atlantica che porteranno ancora dei temporali sparsi nelle prossime ore sulle regioni centro-meridionali.

Ma cosa succederà nei giorni a seguire? A partire dall’inizio della prossima settimana si ripristinerà sull’area mediterranea un campo di alta pressione, ma non sarà particolarmente robusta. Anzi, la circolazione in quota sarà caratterizzata da correnti occidentali, che con le loro ondulazioni andranno a creare condizioni di instabilità principalmente sulle regioni settentrionali della penisola.

Fine Giugno con temporali al Nord

Qualche prima nota instabile la avremo già nella giornata di Martedì 27, soprattutto sulle aree alpine/prealpine. Poi fra Mercoledì e soprattutto le giornate di Giovedì 29 e Venerdì 30 l’instabilità andrà aumentando e potranno verificarsi temporali più organizzati, anche di forte intensità. I fenomeni non interesseranno soltanto i rilievi ma anche le pianure del Nord, in maniera abbastanza diffusa. Anche le temperature risentiranno di questo peggioramento e ci sarà una generale lieve flessione.

Questo avverrà perché il flusso atlantico più instabile si abbasserà di latitudine per effetto della formazione di una vasta area depressionaria sull’Europa centro-settentrionale. Il bordo più meridionale di quest’area ciclonica andrà di fatti a interessare le aree alpine e il Nord Italia negli ultimi giorni di Giugno, con gli effetti appena citati.

Difficilmente questo flusso instabile riuscirà a interessare l’Italia centro-meridionale, dove permarranno condizioni anticicloniche in grado di garantire stabilità e bel tempo, anche se qualche locale temporale potrebbe estendersi – soprattutto fra Giovedì e Venerdì – ad alcune zone del Centro come la Toscana e le Marche, forse anche l’Umbria. Sulle regioni centro-meridionali farà anche mediamente più caldo rispetto al Nord, ma senza particolari eccessi. Le temperature massime, per intenderci, dovrebbero mantenersi intorno ai 30-33 gradi.

Questo trend potrebbe persistere anche nei primi giorni di Luglio, che potrebbe aprirsi quindi con tempo incerto, a tratti instabile, sulle aree settentrionali, più stabile e soleggiato su quelle del Centro-Sud. La distanza temporale però è notevole, vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti per eventuali conferme o smentite.