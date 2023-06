Il meteo di questa settimana continuerà ad essere caratterizzato dalla prima grande ondata di calore, in concomitanza con il Solstizio d’Estate. Questo cambiamento è dovuto al rinforzo dell’anticiclone africano sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia, che si è iniziato a manifestare nel corso del weekend.

Arrivo dell’Estate e aumento delle temperature

L’anticiclone africano, che finora era stato assente, sta portando masse d’aria roventi sull’Italia, in particolare sulla Sardegna, causando un brusco aumento delle temperature. L’alta pressione si rafforzerà ulteriormente, raggiungendo il suo apice intorno a questo metà settimana, quando la bolla d’aria infuocata interesserà gran parte del Paese, soprattutto il Centro-Sud.

Effetti sul tempo e presenza di pulviscolo sahariano

Il tempo sarà generalmente stabile, anche se non sempre completamente soleggiato, a causa di velature e dell’invasione di pulviscolo sahariano in atmosfera. Le Alpi, invece, potrebbero essere interessate da infiltrazioni d’aria fresca in quota, che potrebbero favorire lo sviluppo di temporali di calore.

Picchi di oltre 40 gradi e successivo calo delle temperature

Le temperature aumenteranno vertiginosamente, tanto che si supereranno i 40 gradi per la prima volta nella settimana, soprattutto in Sardegna e in alcune zone del Sud Italia. Si registreranno punte di 37-38 gradi anche in Emilia Romagna e Toscana.

Cedimento dell’anticiclone e arrivo di aria più fresca

L’anticiclone sembra destinato a durare meno del previsto: a partire da giovedì, infatti, subirà un primo indebolimento a causa di un impulso d’aria più fresca limitato al Nord Italia. Di conseguenza, si assisterà a un peggioramento del tempo con temporali al Settentrione, con rischio di fenomeni intensi in espansione dalle Alpi alla Val Padana.

Refrigerio al Nord e caldo persistente al Centro-Sud

I temporali porteranno un refrigerio al Nord, con un netto calo delle temperature. Al Centro-Sud, invece, giovedì sarà ancora una giornata assolata e molto calda, con temperature localmente in aumento.

Instabilità al Centro-Nord e calo termico nel weekend

Un nuovo impulso instabile interesserà il Nord venerdì, per poi estendersi alle regioni centrali adriatiche. L’aria più fresca in arrivo provocherà un moderato calo termico prima al Centro-Nord e poi anche al Sud nel weekend.

In conclusione, questa settimana il meteo sarà caratterizzato da un’ondata di calore che interesserà gran parte dell’Italia, con picchi di oltre 40 gradi, seguita da un cedimento dell’anticiclone e un calo delle temperature nel weekend, soprattutto al Centro-Nord.