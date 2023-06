Siamo al tempo dei saluti con l’alta pressione africana, che nei giorni scorsi ha reso il clima rovente su gran parte della penisola. Probabilmente si tratterà di un arrivederci e non di un addio, d’altronde l’estate è appena cominciata ed è improbabile che l’anticiclone sub-tropicale non venga di nuovo a farci visita nei prossimi mesi.

Periodo caldo senza eccessi

Intanto però, con la sua ritirata, comincia un periodo contraddistinto da caldo molto più gradevole, con temperature che non raggiungeranno picchi particolarmente elevati e si avvicineranno nuovamente alla norma del periodo. Questo grazie all’instaurarsi di una circolazione con correnti prettamente occidentali più temperate.

Inoltre la ritirata dell’anticiclone africano favorirà anche un clima generalmente più asciutto, senza quella fastidiosa “cappa” di umidità che ci ha fatto sudare negli ultimi giorni.

Possiamo affermare con un alto margine di affidabilità che fino al termine di Giugno, ma molto probabilmente anche fino ai primi giorni di Luglio, non vivremo nessun’altra ondata di caldo, in quanto l’alta pressione africana rimarrà ancorata ai suoi territori di origine, il Nord-Africa appunto. Questo non vuol dire che non farà caldo: le temperature localmente potranno arrivare comunque a 32-34 gradi, ma non toccheranno i valori elevati e insopportabili dei giorni scorsi.

Tempo a tratti instabile

Questo regime di correnti occidentali inoltre non dovrebbe riuscire a garantire particolare stabilità atmosferica, anzi potremmo avere a che fare con alcuni passaggi instabili, specialmente negli ultimi giorni del mese, quando potrebbe abbassarsi di latitudine il flusso perturbato atlantico andando a interessare con piogge e temporali soprattutto le regioni centro-settentrionali della penisola.

Notevole, in questo senso, è il modello matematico Ecmwf, che vede una corposa ondata di maltempo con forti temporali al Nord fra Giovedì 29 e soprattutto Venerdì 30 Giugno. Ma attenzione già ai primi rovesci e temporali che potrebbero manifestarsi nella giornata di Mercoledì 28 fra Nord e parte del Centro.

Torneremo su questa previsione, che necessita di conferme, nel corso dei prossimi giorni.