Sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato il suo momento. Parliamo dell’anticiclone africano, che è in fase di espansione verso l’area mediterranea e nei prossimi giorni darà vita a una intensa ondata di caldo su tutta la penisola.

Caldo, sole e afa saranno protagonisti assoluti del periodo 20-23 Giugno, quando l’alta pressione raggiungerà il suo apice. Le temperature aumenteranno ovunque portandosi – come ampiamente preannunciato da giorni – su valori nettamente al di sopra della norma, fino a 35-37 gradi nelle zone interne della penisola e addirittura fino intorno ai 40 gradi in Sardegna, probabilmente la regione più bollente nei prossimi giorni.

Ma in molti si chiederanno: quanto durerà questa ondata di caldo? Avrà vita breve o persisterà per molti giorni? Presto detto. Le ultime elaborazioni dei modelli matematici confermano un po’ quello che vi avevamo preannunciato già nei giorni scorsi, ovvero l’arrivo di correnti più fresche e instabili di natura atlantica già sul finire della settimana.

Già Venerdì l’anticiclone dovrebbe iniziare a cedere sul Nord Italia con l’ingresso di queste correnti più fresche a cui saranno associati molto probabilmente dei temporali. Farà ancora molto caldo invece al Centro-Sud. Poi fra Sabato e Domenica l’aria fresca dovrebbe scivolare verso Sud interrompendo la calura anche sulle regioni centro-meridionali col rischio anche qui di instabilità, anche intensa.

Resta da valutare però l’intensità di questa perturbazione, che potrebbe essere molto veloce e portare solo qualche temporale qua e là, ma potrebbe anche essere più incisiva e dare vita a una “goccia fredda” (ipotesi non remota) sull’area mediterranea, portando in questo caso un calo termico più marcato e soprattutto temporali più organizzati e forti per qualche giorno.

A ogni modo l’ondata di caldo non dovrebbe durare oltre Venerdì e sulla “rinfrescata” generale del week end ci sono ormai pochi dubbi. Vi invitiamo a seguirci nei prossimi aggiornamenti per saperne di più.