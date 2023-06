E’ ormai chiaro che l’avvicendamento fra Giugno e Luglio sarà contraddistinto da condizioni meteo decisamente instabili sull’Italia, specialmente le aree centro-settentrionali, che vedranno fra oggi e Sabato una fase di intenso maltempo e anche un corposo calo delle temperature.

Ancora instabilità a breve-medio termine

Il tempo faticherà a rimettersi anche nei giorni successivi. L’alta pressione proverà a riprendere il controllo del bacino mediterraneo, ma ci riuscirà solo in parte, perché correnti occidentali più fresche in quota continueranno a scorrere sulla penisola, alimentando condizioni instabili soprattutto sulle regioni settentrionali e a ridosso dei rilievi.

Così, anche a inizio settimana il tempo rimarrà incerto, con più sole al mattino e temporali e acquazzoni pronti a scoppiare durante il pomeriggio, soprattutto come detto al Nord. Il contesto termico non subirà grandi variazioni: le temperature saliranno un po’ ma il caldo sarà ancora moderato e più o meno nella norma stagionale.

Dopo metà settimana la possibile svolta

Queste condizioni meteo dovrebbero durare almeno fino a Martedì-Mercoledì, poi da metà settimana in poi lo scenario potrebbe radicalmente cambiare. L’affondo di una vasta saccatura atlantica sull’Europa occidentale potrebbe determinare una “risposta” dell’Anticiclone sub-tropicale africano che, espandendosi progressivamente verso il Mediterraneo, darebbe il largo a una fase via via più calda e stabile sul nostro paese.

Caldo in forte aumento

Analizzando le ultime emissioni dei modelli matematici, si osserva chiaramente un’intensificazione del promontorio nord-africano verso il finire della settimana prossima (8-9 Luglio) con caldo che diverrebbe già molto forte e fastidioso, specialmente sulle Isole Maggiori e al Centro-Sud, con temperature anche superiori ai 34-35 gradi.

Vista la distanza che ci separa però ci sono ancora importanti margini di cambiamento. Andranno valutate soprattutto l’entità e la durata di questa avvezione calda, che dipenderanno molto da quanto e come affonderà il flusso perturbato atlantico verso l’Europa occidentale. Potrebbe trattarsi di una parentesi calda di qualche giorno ma anche di un’ondata di calore più persistente e intensa in grado di protrarsi anche alla settimana successiva (scenario non da escludere). Lo capiremo nei prossimi giorni.