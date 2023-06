E’ iniziata l’ennesima settimana caratterizzata dall’instabilità sull’Italia. I grandi anticicloni, come vi avevamo preannunciato da tempo, continueranno a restare lontani dal bacino del Mediterraneo anche in questa seconda decade di Giugno e ne approfitteranno nuovi impulsi perturbati che coinvolgeranno in maniera vigorosa la nostra penisola.

E’ confermato in particolare il netto peggioramento del tempo per metà settimana. Dopo un Lunedì e Martedì già parecchio instabili, la situazione si complicherà da Mercoledì per la formazione di una più organizzata depressione che andrà a collocarsi proprio sul nostro Stivale, frutto di una goccia fredda in discesa dal nord-est europeo e di correnti umide atlantiche che convergeranno insieme a ridosso appunto del Mediterraneo.

Questa perturbazione risulterà probabilmente un po’ meno intensa e duratura di quanto previsto fino a pochi giorni fa, ma a ogni modo avrà tutte le carte in regola per determinare condizioni di forte maltempo, sotto forma di piogge e temporali, in particolar modo al Centro-Sud. I fenomeni coinvolgeranno gran parte delle regioni e non si limiteranno soltanto alle zone interne e ai rilievi ma interesseranno nelle giornate di Mercoledì e Giovedì anche molte aree costiere, risultando spesso di forte intensità e accompagnati anche da frequenti grandinate.

Mentre il maltempo imperverserà sulle regioni centro-meridionali, il Nord Italia rimarrà più ai margini della perturbazione: con questo non vogliamo dire che non pioverà, anzi nella giornata di Mercoledì avremo diversi acquazzoni e temporali soprattutto sul Nord-Ovest, mentre Giovedì dovrebbe andar meglio un po’ su tutto il Settentrione con un tempo anche più soleggiato.

In questo contesto fortemente instabile le temperature subiranno un ridimensionamento con valori anche in sensibile calo al Centro-Sud fra Mercoledì/Giovedì, per poi tornare a salire nel corso del fine settimana.

Come dicevamo, questa bassa pressione persisterà meno a lungo di quanto si prevedeva fino a qualche giorno fa: dopo la fase acuta di metà settimana, lascerà ancora degli strascichi nella giornata di Venerdì con instabilità residua al Sud Italia, ma poi da Sabato il tempo dovrebbe migliorare nettamente anche al Meridione e il week end potrebbe così presentarsi in gran parte stabile e con un clima nuovamente estivo su tutta la penisola. Torneremo comunque sulla previsione per il fine settimana nei prossimi aggiornamenti con maggiori dettagli.