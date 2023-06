L’estate, o per meglio dire la stabilità estiva, è ancora lontanissima dall’Italia. Ne danno conferma gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali, che mostrano un trend ancora fortemente instabile o addirittura perturbato sulla nostra penisola anche a lungo termine, vale a dire fino almeno alla metà del mese.

Dopo un week-end fra sole e temporali (più diffusi Domenica soprattutto al Nord), la settimana prossima sarà segnata fin da subito da un netto peggioramento del tempo. Prima correnti più fresche da nord-est, poi aria di origine atlantica, sferreranno un doppio attacco all’Italia, creando le condizioni per una instabilità reiterata, che potrebbe condizionare addirittura gran parte della settimana che va dal 12 al 18 Giugno.

Piogge e temporali torneranno ad essere diffusi e intensi da nord a sud e coinvolgeranno molto probabilmente sia le aree interne sia, frequentemente, anche settori pianeggianti e costieri. Dunque avremo a che fare non soltanto con una instabilità termo-convettiva a evoluzione diurna ma con un maltempo ben più organizzato.

Anche le temperature potrebbe risentire di questa nuova fase instabile, tornando a calare di alcuni gradi, dopo che nel fine settimana arriveranno a toccare i 28-30 gradi con discreta facilità.

A ogni modo, ci aspettiamo contrasti termici piuttosto marcati, tali da originare fenomeni di forte intensità, cioè temporali associati a intense precipitazioni, grandinate e locali trombe d’aria o trombe marine.

Ad ora non è possibile entrare troppo nei dettagli di questo peggioramento ma possiamo dirvi che gli aggiornamenti attuali mostrano un’instabilità più attiva nella prima parte della settimana al Centro-Nord, mentre verso metà settimana e seconda parte le piogge e i temporali dovrebbero risultare più presenti al Centro-Sud; ed è proprio in questa fase che potremmo avere le condizioni più perturbate con fenomeni anche molto forti e persistenti, per effetto di una vera e propria bassa pressione che andrebbe a collocarsi sulle regioni centro-meridionali per diversi giorni (una previsione che necessita comunque di conferme e approfondimenti).

Uno scenario decisamente insolito per il mese di Giugno, quando soprattutto negli ultimi anni abbiamo assistito a periodi di stabilità e caldo intenso anche duraturi, con l’anticiclone di matrice sub-tropicale già in grande spolvero. Ma quest’anno, almeno per ora, tutto ciò sembra un lontano ricordo.