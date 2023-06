Siamo alle porte di un peggioramento importante delle condizioni meteo che porterà piogge e soprattutto temporali diffusi e di forte intensità su gran parte dell’Italia. Merito di una perturbazione di origine atlantica, l’ennesima di queste ultime settimane, che si intrufolerà sul bacino del Mediterraneo e transiterà sulla nostra penisola senza trovare particolari opposizioni data la presenza di un anticiclone piuttosto blando.

Questa perturbazione, dopo la fase acuta di Venerdì, porterà i suoi effetti anche nel week end. Soprattutto Sabato, con temporali ancora diffusi su Nord-Est e Centro-Sud, specie versante adriatico. Ma anche Domenica, quando la pressione tenderà ad aumentare ma ci sarà comunque dell’instabilità ancora su diverse zone d’Italia, soprattutto a ridosso dei rilievi.

E la prossima settimana?

Con l’inizio della nuova settimana avremo un rinforzo dell’alta pressione sull’area mediterranea che determinerà sicuramente un tempo nel complesso più stabile e soleggiato, rispetto quanto meno alla prima parte del week end, ovvero Venerdì e Sabato.

Tuttavia, ancora una volta, l’alta pressione non sarà così forte da garantire assoluta stabilità. Anzi avremo ancora condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali e acquazzoni, soprattutto durante le ore pomeridiane e serali. Questo per effetto di correnti atlantiche relativamente più fresche in quota che creeranno appunto condizioni di instabilità, in particolar modo al Nord,, ma non solo.

Entrando più nel dettaglio, Lunedì avremo temporali sui settori alpini, localmente anche sulle pianure settentrionali, e sull’Appennino centrale. Più stabile e soleggiato altrove. Martedì situazione molto simile con temporali sulle Alpi, a tratti anche sulle pianure, specialmente quelle di Nord-Ovest, e localmente anche sugli Appennini centro-meridionali.

Per quanto riguarda le temperature, dopo il calo che sopraggiungerà fra Venerdì e Sabato con l’arrivo della perturbazione atlantica, a inizio settimana faranno registrare un lieve aumento. I valori continueranno comunque a non essere troppo elevati, intorno ai 29-32 gradi al massimo, quindi un caldo assolutamente tollerabile.

Il periodo successivo, da Mercoledì/Giovedì in poi, potrebbe vedere finalmente un miglioramento generalizzato del tempo, col netto rinforzo dell’alta pressione e temporali ormai sporadici o del tutto assenti. Non è esclusa la possibilità di una ondata di caldo di matrice nord-africana soprattutto verso la fine della prossima settimana. Ma si tratta di una previsione molto incerta su cui torneremo nei prossimi aggiornamenti.