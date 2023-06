La prolungata fase instabile è ormai in procinto di terminare. Dopo un lungo periodo in cui hanno regnato temporali, frequenti piogge e temperature a tratti al di sotto delle medie stagionali, si aprirà a breve un periodo diametralmente opposto.

Lo scenario barico sull’Europa sta per mutare: l’alta pressione che per diverso tempo ha praticamente stazionato sull’Europa settentrionale, lasciando spazio a correnti instabili sulla parte meridionale e in particolare sul nostro Mar Mediterraneo, si sbilancerà verso nord-est e una vasta depressione atlantica si instaurerà fra Gran Bretagna, Europa occidentale, richiamando su di noi un vigoroso promontorio nord-africano.

A partire dal 20-21 Giugno, inizierà ad affluire quindi aria molto calda di matrice sub-tropicale verso il mediterraneo e l’Italia, che tenderà a stabilizzare le condizioni meteo e a far aumentare sensibilmente le temperature su tutta la penisola.

Ci attende a tutti gli effetti la prima ondata di caldo della stagione, che secondo gli ultimissimi aggiornamenti si rivelerà anche abbastanza intensa. Già da Martedì/Mercoledì infatti potrebbero toccarsi i 36-37 gradi sulle due Isole Maggiori, ma temperature over 30°C anche sull’Italia peninsulare, da nord a sud. L’apice potrebbe arrivare nei giorni seguenti, verso Giovedì/Venerdì, con temperature massime intorno ai 35-38 gradi in particolar modo al Centro-Sud. E non si escludono picchi prossimi ai 40° nelle aree interne pianeggianti.

Uno scenario decisamente diverso, insomma, da quello vissuto in questa prima parte di Giugno. Nei prossimi articoli approfondiremo meglio l’entità e anche la durata di questa ondata di calore, ancora tutta da valutare. Su questo ci sono infatti ancora molte incertezze. Fino a ieri i modelli prevedevano un break già sul finire della settimana prossima, oggi appare meno probabile e il caldo africano viene visto persistere per più giorni fino almeno al week-end prossimo. Seguiranno aggiornamenti.