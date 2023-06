Stiamo vivendo gli ultimi effetti dell’intensa perturbazione che ha colpito in questi giorni il Centro-Sud con molte piogge e temporali di forte intensità. La residua instabilità presente sulle regioni meridionali andrà esaurendosi lasciando spazio a una rimonta dell’alta pressione.

Nel week end l’anticiclone si rafforzerà velocemente su tutta l’Italia e garantirà condizioni di totale stabilità atmosferica. Nubi e piogge saranno subito un ricordo in quanto i cieli si presenteranno praticamente sereni sull’intera penisola sia nel corso di Sabato che nella giornata di Domenica.

Potremo dunque godere – e possiamo dire finalmente – di un fine settimana all’insegna del sole e del caldo. Quest’ultimo risulterà ancora gradevole, con le temperature che al massimo sfioreranno i 29-30 gradi, pienamente nella norma stagionale.

La situazione cambierà però con l’inizio della nuova settimana. Ve lo avevamo preannunciato giorni fa e ora lo confermiamo: l’anticiclone africano sferrerà il suo primo attacco e porterà la prima intensa ondata di caldo sull’Italia, proprio a ridosso del solstizio d’estate (21 Giugno) che segna l’avvio della stagione estiva dal punto di vista astronomico.

Il caldo sarà in aumento già nella giornata di Lunedì, poi da Martedì/Mercoledì l’alta pressione africana si espanderà con più decisione verso il bacino del Mediterraneo e affluirà aria molto calda e stabile che porterà una vera e propria impennata termica. Il sole dominerà quasi incontrastato, solo sulle aree alpine avremo qualche passaggio nuvoloso con locali acquazzoni sui rilievi.

Nel periodo 20-22 Giugno sarà grande caldo su tutta l’Italia: sulle Isole Maggiori si prevedono i picchi più alti, con valori che potranno toccare i 37-39 gradi; fino a 33-35 gradi sull’Italia peninsulare con i valori più alti previsti in particolare sulle regioni tirreniche e sulla Pianura Padana. Lungo le coste andrà leggermente meglio per quanto concerne l’aspetto termico ma il caldo risulterà spesso afoso e quindi non facilmente tollerabile. Ci sarà da sudare insomma, e inoltre venendo da un periodo decisamente più fresco oltre che instabile, avvertiremo più facilmente questo cambio di clima.

Non ci spingiamo oltre il periodo 20-22 Giugno perché la grande distanza temporale non permette ancora di capire quale sarà l’evoluzione meteorologica: il caldo potrebbe continuare ma non è da escludere un graduale ridimensionamento dell’anticiclone africano ad opera di correnti più fresche e anche instabili in arrivo dal Nord Atlantico. Ipotesi che proprio negli ultimissimi aggiornamenti sta prendendo una certa credibilità. Ma è tutto da vedere.. seguite gli aggiornamenti!