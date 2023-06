L’Estate è partita ufficialmente all’insegna del meteo molto capriccioso. Ricordiamo che il 1° Giugno rappresenta l’inizio dell’Estate Meteorologica. Si tratta di una data stabilita per convenzione, che si differenzia dall’Estate Astronomica che scatta il 21 col solstizio.

Quest’inizio di Giugno così turbolento è la conseguenza di un mese di Maggio molto condizionato dal maltempo. L’attuale configurazione barica, con l’anticiclone relegato sul Nord Europa, non consente al meteo di trovare la stabilità tipicamente estiva sul Mediterraneo.

Il bel tempo resterà quindi ancora una chimera per diversi giorni. Non è previsto nulla di buono per il ponte del 2 Giugno. Il bacino del Mediterraneo rimarrà infatti alle prese con una palude barica, che favorirà l’instabilità atmosferica con lo scoppio di temporali soprattutto nelle ore più calde.

Ci sarà un’ulteriore complicazione che si aggiungerà nel corso del weekend del 3-4 Giugno. Nuove infiltrazioni d’aria fresca da nord-nord/est raggiungeranno l’Italia, dando manforte alla lacuna barica in sede mediterranea. Ci sarà così un’accentuazione dell’instabilità in alcune regioni.

Escalation temporali e rischio nubifragi, con instabilità dura a morire

I temporali di questi giorni, particolarmente diffusi e localmente violenti in alcune zone del Centro-Sud e delle Isole, tenderanno a coinvolgere più diffusamente, nel corso del weekend, anche le pianure del Nord. Non mancheranno sconfinamenti dei temporali anche verso le coste sul Centro-Sud e sulle Isole.

Il rischio di qualche nubifragio e di grandine intensa sarà sempre in agguato. Le precipitazioni saranno più diffuse nelle ore centrali e pomeridiane, distribuite a macchia di leopardo. Non mancheranno però fenomeni anche in orari tardo serali o notturni, specie al Nord.

Tutta questa turbolenza atmosferica manterrà ancora lontano il caldo, o perlomeno impedirà alle temperature di raggiungere livelli particolarmente elevati. L’Estate faticherà a decollare e la causa è nell’anomalia della configurazione sinottica, con l’anticiclone posizionato sul Nord Europa.

Quando finirà questo lungo periodo instabile? Gli ultimi aggiornamenti hanno un po’ cambiato le carte in tavola, con l’instabilità atmosferica destinata a mantenersi anche per buona parte della prossima settimana. Il caldo e l’anticiclone africano, che avevamo annunciato, potrebbero rimanere lontani ancora a lungo.