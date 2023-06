Giugno ha portato la vera estate, pur tardivamente, ma ora il meteo di Luglio promette subito scintille con un colpo di scena davvero inatteso. Un vortice di bassa pressione potrebbe intrufolarsi sull’Italia in modo incisivo, apportando marcata instabilità su molte regioni con un crollo delle temperature.

Andiamo con ordine e vediamo cosa attenderci prima del peggioramento meteo d’inizio Luglio. Ora l’Italia, in quest’avvio di settimana, risente dell’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre che favorisce tempo soleggiato e caldo perlopiù moderato, senza eccessi.

Al Nord Italia il caldo si farà sentire maggiormente rispetto al resto del Paese. Le temperature sono in ulteriore risalita e su valori molto elevati in Val Padana, a causa degli elevati geopotenziali e dalla compressione dell’aria nei bassi strati. Non mancheranno picchi sino a 35-37 gradi.

Diversamente da quel che avviene con l’anticiclone africano, la calura è ben più sopportabile quando abbiamo a che fare con l’alta pressione delle Azzorre. I tassi d’umidità più bassi limitano infatti la percezione della calura e fanno così patire meno il disagio.

Verso il peggioramento sul finire della settimana

Quest’anticiclone delle Azzorre non sarà in grado di affermarsi in modo incontrastato e subirà un primo cedimento già fra martedì e mercoledì. Un impulso temporalesco, diretto verso l’Europa Orientale, lambirà il Nord Italia, con ritorno di temporali. Qualche acquazzone interesserà anche l’Appennino.

Nella seconda parte della settimana inizierà a concretizzarsi l’affondo della saccatura atlantica, preludio al guasto meteo che colpirà direttamente anche l’Italia. La saccatura punterà dapprima l’Europa Occidentale, tra Francia e Spagna, per poi avanzare verso levante.

Il fronte temporalesco, collegato alla saccatura, non parrebbe destinato ad incontrare particolari resistenze. Ci sono ancora margini d’incertezze sull’esatta traiettoria, ma al momento sembra che l’Italia possa essere colpita dal peggioramento già da venerdì 30 con maltempo al Nord e su parte delle regioni centrali.

L’instabilità proseguirà poi anche per il weekend, quando avremo peraltro un crollo delle temperature ben al di sotto delle medie stagionali. La giornata peggiore dovrebbe il sabato, mentre domenica è possibile un deciso miglioramento a partire dal Centro-Nord per la rimonta da ovest dell’anticiclone.