Le condizioni meteo attuali vedono temperature sempre più elevate in Italia, con un caldo afoso che si intensifica anche nelle pianure del Nord. L’anticiclone africano si è stabilizzato sul bacino del Mediterraneo e il Solstizio d’Estate si preannuncia caldo e stabile in tutto il Paese, con temperature in ulteriore aumento.

Contrasto tra masse d’aria fresca e calda

Tra giovedì e venerdì masse d’aria più fresca, provenienti dal Nord Europa, si dirigeranno verso l’Italia, incontrando l’aria calda presente sul territorio. Questo contrasto potrebbe innescare lo sviluppo di temporali, alcuni dei quali potrebbero assumere carattere di forte intensità. Si prevede quindi il rischio di fenomeni estremi, come intensi nubifragi, raffiche di vento improvvise e possibili eventi vorticosi, nonché grandinate.

Le giornate più a rischio

Le due giornate maggiormente a rischio sono Venerdì 23 e Sabato 24. Inizialmente, le regioni del Nordest saranno interessate da temporali locali (Venerdì), mentre Sabato i temporali si formeranno con maggiore probabilità al Centro Adriatico e sul comparto appenninico del Sud.

Precisazioni sulla fenomenologia temporalesca

È importante sottolineare che si tratterà di una fenomenologia non particolarmente diffusa e soprattutto difficile da prevedere. I temporali non saranno di lunga durata e si verificheranno con maggiore probabilità nelle aree più calde, dove i contrasti tra l’aria fresca e il caldo preesistente saranno maggiori. Inoltre, considerando la distanza temporale, è opportuno attendere ulteriori aggiornamenti prima di confermare queste previsioni.

Monitoraggio dei centri di calcolo

Nonostante i centri di calcolo continuino a prevedere l’arrivo dei temporali e una conseguente attenuazione della calura, è consigliabile attendere ancora qualche giorno per vedere se si aprirà una nuova fase oppure no

Attenzione a possibili fenomeni violenti

La situazione a ridosso del weekend potrebbe riservare sorprese dal punto di vista meteorologico, con possibili temporali e fenomeni estremi. Pertanto, è importante tenere d’occhio le previsioni meteo e adottare le dovute precauzioni.

Dopo la potente vampata di calore, saranno inevitabili temporali e fenomeni estremi a causa del contrasto tra masse d’aria fresca e calda.