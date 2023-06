Il meteo del weekend sarà compromesso da un’ ondata di temporali, che potrebbero portare fenomeni estremi in alcune zone. Analizziamo nel dettaglio le previsioni e le possibili conseguenze sulle diverse regioni italiane, basandoci sulle ultime proiezioni modellistiche.

Arrivo dei temporali nel weekend

Dopo alcuni giorni relativamente tranquilli, la situazione è in cambiamento proprio in quest’ultima parte di settimana in particolare a partire da Venerdì 30 per il Nord e buona parte del Centro Italia. Le piogge e i temporali dovrebbero essere diffusi e prolungati, con possibili criticità. È importante sottolineare che gli episodi di meteo estremo sono molto locali e non coinvolgono intere aree geografiche. Tuttavia, la presenza di una profonda ciclogenesi in quota aumenta la possibilità di temporali intensi e localizzati.

Conseguenze del maltempo

Netto abbassamento delle temperature

Una delle conseguenze più evidenti di questo cambiamento meteorologico sarà il crollo delle temperature. Pur partendo da valori non eccessivamente elevati, l’arrivo dei temporali potrebbe portare aria fredda nei bassi strati e causare una diminuzione delle temperature. È possibile che, per 2-3 giorni, le temperature scendano ben al di sotto dei 30 gradi nelle zone interessate dai temporali diurni. In caso di piogge battenti e cieli coperti per l’intera giornata, non si esclude la possibilità di temperature massime anche al di sotto dei 25 gradi.

Possibili fenomeni estremi localizzati

Come già accennato, i fenomeni estremi legati ai temporali, come trombe d’aria, grandinate o raffiche di vento molto intense, sono di natura locale e non coinvolgono intere province. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle previsioni e alle eventuali allerte meteo, in modo da essere preparati ad affrontare queste situazioni.

La prima parte del weekend sarà caratterizzata da un’improvvisa ondata di temporali, con possibili fenomeni estremi localizzati e un abbassamento deciso della colonnina di mercurio. Già da domenica lo scenario migliorerà, con l’instabilità che si manifesterà a carattere più sporadico attraverso fenomeni temporaleschi irregolari soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane a ridosso dei rilievi.