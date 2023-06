Il quadro meteorologico sul nostro Paese sta facendo di tutto per ritrovare un po’ di stabilità dopo giorni e giorni trascorsi all’insegna del meteo instabile a tratti anche perturbato.

L’anticiclone delle Azzorre continua a tenere una posizione insolita e per la precisione poco a Nord del Regno Unito, mentre sul nostro Paese continuano ad affluire masse d’aria umida ed instabile che mantengono appunto un contesto spesso capriccioso.

Al di sotto del nostro 45° Parallelo invece, troviamo l’anticiclone africano che dalle sue terre d’origine comincia timidamente a salire di latitudine.

Sarà questa la novità dei prossimi giorni ed in particolare per le due giornate del weekend che saranno condizionate sicuramente da scenari meno instabili e soprattutto più caldi.

Non mancheranno tuttavia i soliti temporali guasta feste che concentreranno la loro maggior ingerenza sui comparti montanti, da Nord a Sud, ma che localmente potranno anche spingersi verso le pianure adiacenti. Prestare loro attenzione in quanto potranno anche risultare di forte intensità, accompagnati da improvvise raffiche di vento, forti rovesci e locali grandinate.

Resta comunque il fatto che sia Sabato 10 che Domenica 11 avremo sicuramente la possibilità di apprezzare parecchie ore di sole in pianura e lungo i litorali specialmente nella prima parte del giorno. Per non parlare poi delle temperatura che faranno registrare un deciso aumento con valori praticamente estivi su gran parte d’Italia.

In conclusione, possiamo affermare che su scala generale la circolazione atmosferica non farà registrare forti scossoni. Tuttavia, vuoi per una minor ingerenza dei temporali e vuoi per un timido alito caldo dal Nord Africa, il fine settimana trascorrerà sicuramente con un contesto meteo dai connotati di inizio Estate.