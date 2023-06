Inizia a farsi sentire il caldo estivo nel weekend. Nonostante le incertezze del meteo e la presenza di temporali, le temperature son pronte a salire leggermente, regalando un anticipo di estate. Ma non sarà un caldo eccessivo, i valori si manterranno vicini a quelli medi previsti per l’inizio di giugno.

Breve tentativo dell’Anticiclone Africano

La situazione meteo europea sembra invariata, con l’Italia ancora una volta ignorata dalle alte pressioni, situazione questa che dura ormai da un paio di settimane. In questo contesto, tuttavia, si evidenzia una manovra dell’anticiclone africano di elevarsi sul Basso Mediterraneo.

In Italia si noteranno le conseguenze con temperature in lieve rialzo e una umidità crescente. Questa dinamica non corrisponderà a tempo sereno, dato che il nostro Paese subirà più intensamente il contrasto tra infiltrazioni umide atlantiche e correnti fresche in alta quota.

Andamento del weekend

Di norma, i temporali giornalieri saranno stimolati dal riscaldamento maggiore. Un clima più caldo significa più energia disponibile per i fenomeni temporaleschi, che potrebbero essere localmente intensi, con la possibilità di grandine.

Ma quanto sarà caldo? Soltanto leggermente più di quanto lo è attualmente e generalmente la soglia dei 30 gradi sarà raggiunta solo occasionalmente in Italia. Per sabato, si prevede che solo le regioni interne della Sicilia e del Sud Sardegna toccheranno i 30-31 gradi. Anche le valli dell’Alto Adige vedranno temperature vicine ai 30 gradi.

Il calo termico la prossima settimana

Il caldo estivo è destinato a cedere in coincidenza dell’arrivo della nuova settimana, iniziando da lunedì. Ci aspetta una nuova fase con l’ingresso di correnti fresche provenienti dall’Europa Nord-Orientale. Inizialmente, la diminuzione termica sarà circoscritta alle regioni adriatiche e al Nord Italia.

La riduzione della temperatura potrebbe diventare molto più significativa a metà settimana, in particolare al Centro-Sud, a causa di una possibile fase di maltempo. Se quest’evoluzione dovesse essere confermata, le temperature scenderebbero generalmente sotto la media, con l’estate ancora in stand-by.

Estate inceppata

Nulla da fare secondo le ultime elaborazione. L’estate sta cercando di farsi strada, ma sembra ancora incerta. L’instabilità meteo continua a dominare, tuttavia, pur andando a braccetto con temperature tutto sommato prossime alla media. Restate sintonizzati per le previsioni meteo più recenti e preparatevi per un assaggio di estate!